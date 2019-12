Capital House khởi công khu đô thị cao cấp bậc nhất Buôn Ma Thuột

EcoCity Premia – Dấu ấn thịnh vượng – Trọn hưởng phồn vinh



Nằm tại Km7 thành phố Buôn Ma Thuột, Khu đô thị EcoCity Premia sở hữu một vị trí đất vàng, đắc địa, ở cửa ngõ phía Bắc của Thành phố với 3 mặt tiếp giáp giao thông, trở thành một đỉnh của tam giác thịnh vượng nối liền điểm trung tâm thành phố và sân bay Buôn Ma Thuột. Dự án nằm trong vùng định hướng phát triển đô thị của Thành phố Buôn Ma thuột, trung tâm của khu vực Tây Nguyên.

EcoCity Premia cách trung tâm thành phố 6,5km, cách sân bay 9km, trên tuyến đường nối quốc lộ 14 từ Kon Tum, Gia Lai vào thành phố và rẽ vào quốc lộ 26 đi TP. HCM.

Chỉ trong bán kính 2km, EcoCity Premia kết nối thuận lợi với các tiện ích công cộng như trường học, công viên, bệnh viện, khách sạn, chợ, địa điểm tâm linh…

EcoCity Premia có tổng diện tích gần 50ha, được chia thành 5 phân khu và tiện ích đi kèm hướng đến sự thuận tiện cho khách hàng, bao gồm: Phân khu Biệt thự Cherry, Phân khu nhà phố Rosea, Phân khu liền kề Mimoza, Công viên thể dục thể thao hồ điều hòa Premia Lake Park và Quảng trường Premia Square.

EcoCity Premia có tổng số sản phẩm 956 căn, bao gồm: 247 căn nhà phố thương mại, 281 căn nhà phố vườn, 263 căn nhà liền kề, 103 căn biệt thự đơn lập và 62 căn biệt thự song lập.

Các sản phẩm của EcoCity Premia được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển hòa vào văn hóa sống và tinh hoa của văn hóa Tây Nguyên, sẽ tạo ra một bộ mặt thịnh vượng mới, là bàn đạp để đưa Buôn Ma Thuột trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai không xa.

Không chỉ sở hữu một vị trí lý tưởng khi kết nối hoàn hảo hạ tầng ngoại khu, EcoCity Premia còn được đầu tư các tiện ích nội khu cao cấp, thời thượng.

Khu công viên thể thao - hồ điều hòa Premia Lake Park rộng lớn sẽ mang cư dân EcoCity Premia đến với cuộc sống thượng lưu bậc nhất với những tiện ích cao cấp, gồm: Hồ điều hòa; Sân tập golf bên hồ Eco ClubHouse; Clubhouse với nhiều dịch vụ: Nhà hàng, spa, fitness, vườn thiền Nhật Bản Zen Garden, đường hoa Mai Anh Đào, khu picnic - BBQ Garden, công viên thể thao ngoài trời: Bóng đá, Sân bóng rổ và bể bơi nước mặn bốn mùa tại Buôn Ma Thuột…

Điểm nhấn biểu tượng cách điệu hình tượng voi "Song tượng thịnh vượng" ở quảng trường Premia Square cùng con đường ánh sáng lung linh là điểm check-in lý thú khi ghé thăm Ban Mê, nơi đánh thức tuổi trẻ của một thành phố đã, đang và sẽ phát triển đầy năng động.

Với tiêu chí lấy con người làm trung tâm của mọi sự phát triển, EcoCity Premia quy hoạch hệ thống tiện ích của một đô thị hiện đại, Trường học Genesis School, Trung tâm thương mại Eco Mall, Trung tâm y tế Health Care cùng nhiều tiện ích đồng bộ sẽ đáp ứng nhu cầu được sống, được chăm sóc và phát triển của mọi lứa tuổi.

Hơn thế, EcoCity Premia còn là khu đô thị xanh với công viên lõi cảnh quan có trong từng khu ở, mọi giác quan được hòa vào thiên nhiên trong lành, nơi mỗi góc đều là một khu vườn tuyệt đẹp, nơi tận hưởng và trải nghiệm thiên nhiên với những dấu ấn màu sắc đặc biệt nhất.

Được mệnh danh là "Thành phố của tương lai", cư dân EcoCity Premia cũng sẽ an tâm khi sống trong một khu đô thị thông minh với những ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc đảm bảo an toàn, giám sát an ninh và quản lý tòa nhà.

Ông Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh nhấn mạnh: Dự án Khu đô thị EcoCity Premia phù hợp với định hướng phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trở thành một đô thị xanh, góp phần tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện dự án cũng thể hiện quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk trong việc tăng cường thu hút đầu tư theo hướng bền vững, thông qua các chính sách cởi mở, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch cho các nhà đầu tư.

Ông Phạm Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Đắk Lắk - thành viên của Tập đoàn Capital House cho biết: "Với tâm huyết của mình, chúng tôi tự tin đây sẽ là khu đô thị được quy hoạch đồng bộ các tiện ích, tạo dựng môi trường sống cao cấp, là biểu tượng của sự phát triển thịnh vượng và phồn vinh".

Đơn vị phân phối uy tín, chuyên nghiệp

Trong khuôn khổ lễ công bố và khởi công dự án, Capital House cũng ký hợp đồng phân phối chính thức dự án EcoCity Premia với với 3 đại lý, gồm Khang Thịnh, Thành Đồng và Link House miền Trung. Đây đều là các thương hiệu uy tín trong lĩnh vực phân phối bất động sản.

Capital House ký hợp đồng phân phối chính thức dự án EcoCity Premia với với 3 đại lý, gồm Khang Thịnh, Thành Đồng và Link House miền Trung

Capital House là một tập đoàn phát triển đa ngành với lĩnh vực cốt lõi là đầu tư bất động sản. Hơn một thập niên đồng hành cùng những thăng trầm của thị trường bất động sản, thương hiệu Capital House gắn với những sản phẩm nhà ở chất lượng, tiện ích đồng bộ bằng việc ứng dụng các giải pháp thiết kế thông minh, công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn công trình xanh. Các dự án mà Tập đoàn đã triển khai và đi vào hoạt động tại Hà Nội, bao gồm: EcoHome 1, EcoHome 2, EcoLife Tây Hồ, EcoLife Capitol, EcoHome Phúc Lợi, đang triển khai dự án EcoHome 3 và EcoLife Riverside (Quy Nhơn).

Cũng giống như tại các dự án nhà ở khác của Tập đoàn, tại EcoCity Premia, Capital House mong muốn kiến tạo một cuộc sống xanh thực sự – đây chính là đích đến cuối cùng trong hành trình "Phát triển xanh" của Tập đoàn Capital House.