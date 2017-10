Casumia lãi vỏn vẹn 3 tỷ đồng trong quý III, giảm 95% so với cùng kỳ

Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam – Casumina (HOSE: CSM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017 với kết quả kinh doanh kém nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Với doanh số tăng trưởng 17,4% lên mức 931 tỷ đồng nhưng do giá vốn tăng mạnh khiến Casumina chỉ đạt mức 86 tỷ đồng lãi gộp, giảm 46,3% so với thực hiện cùng kỳ. Biên lãi gộp sụt giảm mạnh xuống mức 9,27% so với mức 20,3% thực hiện cùng kỳ.

Trong khi đó, lãi vay tăng mạnh dẫn đến chi phí tài chính tăng lên mức gần 28 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí quản lý doanh nghiệp, Casumina chỉ còn lại khoản lãi sau thuế 2,8 tỷ đồng, giảm đến 95% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Casumina cũng đã công bố kết quả kinh doanh không mấy ấn tượng trong nữa đầu năm. Nguyên nhân mà Casumina đưa ra là giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh nhưng Công ty không thể điều chỉnh giá bán kịp với đà tăng chi phí.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh số của Casumina vẫn có mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ nhưng do biên lãi gộp sụt giảm xuống mức 12,1% so với mức 22,1% cùng kỳ năm trước dẫn đến khoản lợi nhuận trong 9 tháng chỉ đạt 50 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ 2016.

Với kết quả kinh doanh kém, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Casumina đã ghi nhận âm 328 tỷ đồng trong 9 tháng. Trong khi đó, nợ vay của Casumina đến thời điểm 30/9 đã tăng mạnh so với đầu năm, tổng nợ vay của CSM đã tăng thêm hơn 490 tỷ đồng lên gần 2.110 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng tài sản.

BCTC CSM quý III/2017