Câu chuyện chứng chỉ xanh và bất động sản ấn tượng Châu Á 2017

Forest In The Sky – Tòa nhà thông minh, tiết kiệm năng lượng

Với hơn 50.000 cây xanh và vườn hoa được trồng trên các tầng cao, Flamingo Forest In The Sky sẽ là tòa nhà trồng nhiều cây xanh với mật độ lớn nhất trên thế giới. Song song với kiến trúc vô cùng độc đáo, cách thức vận hành tòa nhà thông minh và tiết kiệm năng lượng lên đến 40%, Forest In The Sky còn là kênh đầu tư sinh lợi nhuận vượt trội và bền vững khi dẫn đầu xu hướng với sản phẩm đặc biệt: biệt thự trên cao – Forest Sky Villa.

Những điểm nổi trội về kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường của tòa nhà Forest In The Sky đã được IFC – Tổ chức tư vấn và đánh giá quản lý tài chính, tài sản và là thành viên của Ngân hàng Thế giới chứng nhận với 5 chứng chỉ xanh EDGE theo chuẩn quốc tế. Kết quả tính toán nghiêm ngặt từ IFC cho thấy Forest In The Sky không chỉ đạt mà còn vượt các tiêu chí của tổ chức này so với một công trình tiêu chuẩn: tiết kiệm năng lượng: 43,5%, tiết kiệm nước: 26,6% và vật liệu tiết kiệm năng lượng: 28,9%.

Flamingo Đại Lải giành hàng loạt giải thưởng Bất động sản Quốc tế

Năm 2017 này, Flamingo Group tạo nên tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản khi tự phá vỡ kỷ lục giành đồng thời 4 giải thưởng International Property Awards năm 2016 bằng việc chiến thắng 5 giải thưởng của cuộc thi năm nay. Các giải thưởng bao gồm: Bất động sản ấn tượng cho tòa nhà Forest In The Sky, Kiến trúc nghỉ dưỡng độc đáo cho Forest Complex, Kiến trúc cảnh quan đẹp nhất và Phát triển khu nghỉ dưỡng hàng đầu cho Flamingo Đại Lải Resort, Kiến trúc không gian văn phòng ấn tượng cho Flamingo Office.

International Property Awards được sáng lập năm 1995 tại London (Anh) là giải thưởng uy tín nhất nhằm tôn vinh những công trình bất động sản xuất sắc và độc đáo trên toàn thế giới. Để đạt được giải thưởng này, các dự án phải trải qua quá trình thẩm định, đánh giá hết sức khắt khe của Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu về bất động sản đến từ khắp nơi trên thế giới.

Biệt thự hoa hồng Flamingo và vương quốc hoa hồng đầu tiên của Việt Nam

500 biệt thự hoa hồng, 500 giống hoa hồng quý hiếm được ươm trồng và 500 tỉ đồng đầu tư trong 03 năm từ 4/2017 – 5/2020 là những con số gây ấn tượng mạnh mẽ với báo giới và các nhà đầu tư qua cuộc họp báo “Công bố kế hoạch Flamingo Lux Rose Kingdom – The Untold Story và các giải thưởng quốc tế” hôm 14/5. Tại buổi họp báo, Tiến sĩ Trần Ngọc Quang – Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá: “Đây là một ý tưởng táo bạo, có giá trị giúp cho bất động sản Flamingo trở nên độc đáo và khác biệt. Chúng tôi tin tưởng vào kế hoạch này cũng như sự đầu tư tâm huyết của Flamingo Group”.

Flamingo Group hứa hẹn sẽ là điểm sáng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thông qua việc ra mắt dòng biệt thư hoa hồng độc đáo chưa từng có và kế hoạch biến Flamingo Đại Lải Resort trở thành Vương quốc hoa hồng của Việt Nam và châu Á như với các công trình ấn tượng như: Rose Sky Park rộng 5.000m2, Rose Sky Walk dài 5km, Vườn ươm các giống hoa hồng ngoại và hồng cổ Việt Nam rộng 5ha với 500 giống hoa hồng quý,v.v…

Lối vào biệt thự hoa hồng với vô vàn bông hoa hồng ngoại rực rỡ.

