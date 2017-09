Câu chuyện doanh nghiệp - Công ty TNHH Tân Phú: Từ cô sinh viên trường may đến bà chủ doanh nghiệp thành đạt

Trẻ em Việt cần sản phẩm Việt chất lượng

Quay trở lại cách đây hơn 20 năm, khi thời trang trẻ em vẫn còn là phân khúc bị bỏ ngỏ trên thị trường Việt Nam thì việc mua cho con em mình những bộ trang phục mẫu mã đẹp với chất lượng tốt, giá thành vừa phải vẫn là khó khăn lớn với nhiều bậc phụ huynh.

Hầu hết quần áo trẻ em mặc ngày ấy đều có xuất xứ từ các cơ sở nhỏ chưa có thương hiệu hoặc nhập từ Trung Quốc về mà không đảm bảo được chất lượng, kiểu dáng và chất liệu phù hợp với khí hậu Việt Nam. Với mong ước có thể làm ra những bộ trang phục có chất liệu mềm mại, thoáng mát và thấm mồ hôi giúp các bé được thoải mái nô đùa, cô sinh viên vừa ra trường Hồng Thái Hà nung nấu quyết tâm phải xây dựng một thương hiệu thời trang cho trẻ em Việt.

Vốn sinh trưởng trong một gia đình có bố làm trong ngành may mặc nên ngay từ nhỏ cô bé Thái Hà đã được bố truyền cho niềm yêu thích với nghề may. Do đó, ngay khi vừa tốt nghiệp trung học, Thái Hà đăng ký thi vào trường Cao đẳng Dệt May (nay là trường Đại học Dệt May). Càng học, cô sinh viên càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn và vô cùng thích thú khi có thể tự tay cắt may trang phục đẹp, đặc biệt là những bộ quần áo nhỏ nhắn xinh xắn dành cho trẻ em.

“Dám ước mơ, dám thực hiện”, cô gái trẻ Thái Hà quyết định “khởi nghiệp” với 6 cái máy may cùng một mặt bằng nhỏ trong khu phố cổ Hà Nội với thương hiệu Tân Phú.

Ngoài vài thợ may, Thái Hà phải tự mình quán xuyến mọi việc, từ thiết kế mẫu mã, lựa chọn nguyên liệu cho đến tìm kiếm đối tác, đơn vị gia công, nguồn khách hàng. Khó khăn trăm bề nhưng không thể làm nản lòng “bà chủ nhỏ” nhiều nghị lực. Những ngày ngược xuôi đội nắng đội mưa đi thuyết phục từng chủ sạp chợ, từng cửa hàng đồng ý nhận ký gởi sản phẩm đã mang lại những thành quả ngọt ngào khi 3 năm sau, chính những nơi này chủ động liên hệ đặt hàng để bán.

Thậm chí, các trung tâm thương mại lớn, các siêu thị uy tín như: Vincom, CoopMart, Big C,… cũng lựa chọn thương hiệu Tân Phú để đưa vào phân phối tại hệ thống. Đến nay, sau hơn 20 năm, Tân Phú từ một cơ sở may mặc nhỏ đã xây dựng thương hiệu Tân Phú Kids, RABITY thành công với chuỗi hơn 40 cửa hàng trên toàn quốc.

Liên tục cho ra đời những sản phẩm được thiết kế bắt mắt, chất liệu vải phù hợp với tâm lý "ăn chắc, mặc bền" của người Việt, Tân Phú Kids, RABITY đã trở thành thương hiệu uy tín, được các bậc phụ huynh lựa chọn khi có nhu cầu mua sắm trang phục cho em mình.

Không chỉ dừng lại ở mảng sản xuất quần áo cho trẻ em, Tân Phú còn mở rộng sản xuất trang phục theo yêu cầu và được những công ty lớn như: Yamaha, Honda, Pepsi, Coca Cola… tin tưởng lựa chọn là nhà cung cấp đồng phục. Năm 2007, Tân Phú tự hào là nhà cung cấp trang phục cho các chính khách quốc tế tham gia hoạt động tại sân golf Đồng Mô - một trong những hoạt động tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 15 diễn ra tại Việt Nam.

Đứng vững trước thị trường hội nhập

Tuy đã tạo được chỗ đứng trên thị trường nhưng sức ép cạnh tranh chưa bao giờ được giảm nhẹ với Tân Phú. Việt Nam ngày càng mở cửa, hội nhập với quốc tế đồng nghĩa với sự đổ bộ ồ ạt của các thương hiệu thời trang trên thế giới vào Việt Nam như: GAP, Zara, H&M, Mango,… Đây là những đối thủ rất nặng ký bởi sản phẩm đa dạng, mẫu mã phong phú, chất lượng đạt chuẩn, giá cả không quá “chát”.

Lúc này, Tân Phú buộc phải chú trọng đến truyền thông thương hiệu bên cạnh việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Tổ chức fashion shows, thuê người nổi tiếng làm gương mặt đại diện thương hiệu, mở rộng hệ thống dường như chưa đủ sức hút để Tân Phú tạo “cú hích” lớn trên thị trường, gây ấn tượng mạnh với người tiêu dùng, trở thành thương hiệu may mặc hàng đầu Việt Nam như định hướng phát triển của công ty.

Bà chủ Thái Hà cho biết: “Quy mô doanh nghiệp vẫn còn nhỏ cho nên các hoạt động xây dựng thương hiệu chưa được bài bản và chuyên nghiệp. Bởi vậy, chúng tôi luôn tìm kiếm sự hỗ trợ từ đối tác có kinh nghiệm để gia tăng năng lực đồng thời mở rộng nguồn khách hàng của mình”.

Đó cũng là lý do mà Tân Phú tham gia vào “Cộng đồng JOY Maritime Bank” ngay khi cộng đồng này vừa được thành lập bởi sẽ được kết nối với 1,5 triệu khách hàng cá nhân của ngân hàng. Song song đó, Tân Phú còn được Maritime Bank đồng hành và cam kết hỗ trợ với gói truyền thông lên đến 180 triệu đồng qua việc giới thiệu thông tin doanh nghiệp qua kênh truyền thông facebook và xuất hiện trên các đầu báo uy tín. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được xuất hiện trên màn hình LED trong hệ thống siêu thị Big C và hệ thống chi nhánh của Maritime Bank.

"Tôi đã cảm thấy rất may mắn khi hơn 20 năm trước đã dám theo đuổi ước mơ, xây dựng thương hiệu thời trang trẻ em thuần Việt. Và giờ đây, tôi tin tưởng khi gắn bó cùng Ngân hàng Hàng Hải và hoạt động trong Cộng đồng JOY- Maritime, tôi sẽ được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, đưa Tân Phú thành thương hiệu đứng đầu thị trường Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế và vươn ra thế giới" - bà Hà chia sẻ.