Câu chuyện về những hãng giày thủ công dành cho giới thượng lưu Châu Âu

Năm 1976 khi mà những nơi ngoài biên giới Châu Âu còn chưa quen thuộc với các nhà đóng giày thủ công (shoemakers) thì Hermès âm thầm mua lại John Lobb. Đó là một nhà đóng giày rất nổi tiếng trong giới quý tộc và trung lưu nhưng với phần còn lại của Châu Âu thì hãy còn đang mơ hồ.

Ngày nay John Lobb đã được thế giới biết đến như là một sự kết tinh hoàn hảo giữa trình độ thủ công thượng thừa, chất lượng hoàn hảo và sự hiện đại trong kiểu dáng. Nhưng nếu bạn chưa sẵn sàng bỏ ra tối thiểu 1.200 bảng Anh để sở hữu một đôi John Lobb thì Châu Âu vẫn còn đó nhiều nhà đóng giày thủ công danh tiếng với lịch sử hàng trăm năm. Điểm chung của những hãng này là đôi giày sẽ xứng đáng từng xu bạn bỏ ra.

Loake

“Nhà làm giày cho Hoàng Gia Anh”

Mức giá trung bình: 7.000.000 đ.

Đôi Strand dòng 1880 của Loake (nguồn: hardwarezone forum).

Ra đời năm 1880 tại quê hương của ngành đóng giày thủ công của thế giới - Northampton, Loake Shoemakers đã trải qua sự điều hành của hai thế hệ trong gia đình và giờ đây là Andrew Loake, thế hệ thứ ba của dòng họ Loake. Những đôi giày Loake vẫn được đóng theo quy trình của hơn 130 năm trước: những tấm da được thuộc bằng tinh dầu gỗ sồi trong vòng 12 tháng, mất 8 tuần tiếp theo với hơn 200 công đoạn và 70 chi tiết để đôi giày được hoàn thiện và đến tay khách hàng.

Một đôi giày được đóng thủ công (handicraft) tại Anh sẽ có giá từ 6 – 8 triệu đồng, dễ hiểu tại sao Loake đang có mặt tại hơn 50 quốc gia với hơn 50 triệu đôi đã đến với Khách hàng. Ngoài ra Loake là sự lựa chọn hàng đầu của các thành viên cao cấp trong Hoàng Gia Anh, vốn là những quý ông biết đâu là giá trị thực sự của một đôi giày. Đây chính là một sự đảm bảo cao nhất cho những ai còn hoài nghi về chất lượng của Loake.

Website: Loake.co.uk.

Carmina

“Nghệ thuật của người Tây Ban Nha”

Mức giá trung bình: 11.000.000 đ.

Một đôi Oxford của Carmina (Ảnh Shoesnobbblog).

Mức giá trung bình: 11.000.000 đ.

Ra đời năm 1866 tại Mallorca, có thể nói rằng Carmina là tên tuổi hàng đầu thế giới về da Cordovan (da ngựa) nhưng với dòng da bò, thì đó cũng là những đôi giày không thể bỏ qua. Không cần nói quá nhiều về chất lượng vì hiển nhiên da bò Tây Ban Nha đã được khẳng định trên thế giới, Carmina còn mang lại cho các quý ông một sự đột phá trong thiết kế. Là sự pha trộn giữa sự lịch lãm của người Anh và vẻ đẹp thời trang của người Ý, một đôi Carmina sẽ làm cho bộ suit của quý ông bớt đi sự khô cứng và trở nên thanh thoát hơn. Bạn sẽ gặp chút vấn đề khi quyết định mua đôi nào hay last (phom giày) gì tại store của Carmina chỉ vì hầu hết chúng đều rất đẹp.

Website: Carminashoemaker.com.

Crockett and Jones

“Sự pha trộn tinh tế của chất lượng và vẻ lãng mạn”

Mức giá trung bình: 14.000.000 đ.

Đôi Westbourne màu xanh dương của Crockett and Jones (Ảnh Jermynstreetjournal.com).

Nằm khiêm tốn trên một con phố nhỏ gần Nhà hát Paris Opéra, Dimitri Gomez đang hoàn thiện những đôi giày Bespoke (giày thửa riêng) cho Khách hàng. Boutique này là địa chỉ duy nhất xuất xưởng những đôi giày Dimitri Gomez mà người Pháp vẫn hay gọi là tác phẩm của bậc thầy. Nhưng ông không chỉ nổi tiếng ở Paris.

Năm 1998, Crockett and Jones từ Anh Quốc đã mời Dimitri Gomez làm việc cho họ. Đây có thể được coi là một bước đột phá vì từ lúc được thành lập năm 1897, Crockett and Jones chỉ tập trung vào chất lượng với câu nói nổi tiếng "When we're focus on quality there are no compromises - you can't ever jeopardise" (Một khi tập trung vào chất lượng, sẽ không có bất kỳ một rủi ro nào cả thậm chí bạn cũng không thể tạo ra nó).

Kết quả của việc hợp tác này là những đôi giày đậm chất Anh của CJ đã không còn quá cổ điển. Thay vào đó là sự mềm mại đặc trưng chất Pháp được thể hiện rõ nét khi phần trước của đôi giày (toe-cap và vamp) được nới dài và thuôn hơn bằng sự tinh tế hiếm thấy.

Người Anh vùng Northampton vẫn nói rằng: Một khi các hãng thuộc da tốt nhất thế giới vẫn đang hoạt động thì chúng tôi vẫn sẽ mua. Hay nói cách khác, một khi những đôi giày vẫn được làm tại Northampton, bạn sẽ phải mua vì đơn giản bạn có rất ít hoặc thậm chí không có sự thay thế trong cùng mức giá.

Website: Crockettandjones.com.

Church

“Hình mẫu hàng hiệu trong giới làm giày”

Mức giá trung bình: 15.000.000 đ.

Một đôi Derby của Church (Ảnh Church-footwear.com).

Những năm 80 trở về trước, Church là nhà đóng giày lớn nhất nước Anh, cho đến bây giờ vẫn vậy nhưng theo cách hoàn toàn khác. Trước khi thuộc về Prada, Church chinh phục khán giả bằng màn trình diễn của nghệ thuật thủ công đáng ngưỡng mộ của nước Anh‎. Nhưng trong cuộc chiến với Louis Vuitton (sở hữu hãng giày Berluti), Prada mang đến một sự đột phá cho Church. Đó là sự kết hợp giữa chất da bookbinder thường thấy ở Prada, Gucci, Dolce and Gabbana... và trình độ thủ công bậc nhất thế giới của người Anh.

Có thể sự kém bền bỉ của da Bookbinder không làm hài lòng những người khó tính nhưng dễ dàng chinh phục các fashionisto bằng vẻ ngoài sang trọng nhất. Vì vậy mức giá tương đối hợp lý cho một đôi giày vẫn thường thấy ở Milan, Paris, New York fashion show sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Website: Church-footwear.com.

A.D

Theo Trí thức trẻ