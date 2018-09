Câu chuyện về Tudor – “người anh em ruột thịt của Rolex”

Tudor được thành lập bởi ngài Hans Wilsdorf, một trong những tượng đài đặc biệt của thế giới chế tác, người đã gây dựng nên thương hiệu đồng hồ lớn mạnh bậc nhất ngày nay – Rolex

Suốt Thế chiến thứ I tại Thụy Sỹ, ngài Wilsdorf tập trung sản xuất những chiếc đồng hồ có tính chính xác cao, trong đó đặc biệt là bộ vỏ Oyster với khả năng chống nước vượt bậc, được các lực lượng chiến đấu, quân đội Hoàng Gia Anh tin cậy sử dụng. Sự thành công của Rolex đã được khẳng định. Tuy nhiên ngài Hans vẫn còn một vấn đề trăn trở, đó là mức giá của Rolex khiến nhiều người yêu thích phong cách này chưa thể sở hữu chiếc đồng hồ họ yêu thích.

Một trong những ấn phẩm quảng cáo Tudor đầu tiên với những lời tâm huyết từ chính ngài Hans Wilsdorf.

Năm 1946 Tudor chính thức ra đời với mong muốn tạo ra những chiếc đồng hồ có độ chính xác tương tự như Rolex nhưng ở một mức giá có thể chạm tới nhiều người yêu đồng hồ hơn của ngài Wilsdorf. “Trong những năm gần đây, tôi luôn ấp ủ ý tưởng về việc tạo nên một thương hiệu đồng hồ với mức giá hợp lý nhưng vẫn có được chất lượng và độ bền sánh ngang với những chiếc Rolex. Tôi sẽ đặt tên là Tudor.”

Từ ‘người em trai của Rolex” cho tới cú phục hưng ở thế kỉ 21

Ban đầu được biết tới với tư cách “người em trai” của Rolex, tuy nhiên điểm mấu chốt khiến Tudor vượt lên khỏi cái bóng của Rolex và chinh phục giới yêu đồng hồ là những chiếc “tool watch” – tức đồng hồ được thiết kế phục vụ một họat động điển hình, ví dụ như thợ lặn chuyên nghiệp hay quân đội. Giữa thập niên 60s và thập niên 80s, hải quân Pháp, đặc nhiệm SEALs của Mỹ và một số nước đều trang bị Tudor Submariners cho lính và chuyên gia lặn quân sự. Năm 1952, 26 chiếc Tudor Oyster Princes đã được trang bị cho đoàn thám hiểm Greenland của Hải quân Hoàng gia Anh, trở thành 1 câu chuyện huyền thoại trong lịch sử Tudor.

Năm 2011, Tudor bắt đầu cuộc phục hưng đồng thời tái định vị thương hiệu với sự hồi sinh của những mẫu như Monte Carlo, hay đặc biệt là điểm nhấn Tudor Heritage Black Bay - hiện thân của những chiếc Submariner huyền thoại, rồi dòng Pelagos kháng nước tới 500m. Với bề dày lịch sử và những chi tiết độc đáo mang tinh thần Tudor nhất, Heritage Black Bay của Tudor đã giành giải “Revival” trong sự kiện Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2013 và mẫu Pelagos cũng giành giải “Sport Watch” vào năm 2015.

Ngay từ ban đầu nguyên lý của Tudor luôn trung thành với các dự án thử thách độ bền bỉ, mạnh mẽ của đồng hồ trong môi trường khắc nghiệt. Năm 1953, một người thợ mỏ than đeo chiếc Tudor trong suốt 252 giờ làm việc tại mỏ sâu. Tiếp đó những chiếc Tudor được kiểm chứng về khả năng chịu sự rung động từ máy khoan khí nén của các thợ cắt đá trong suốt 3 tháng. Những cá nhân mà Tudor trước đây lựa chọn để đưa vào những chiến dịch thử nghiệm này tuy không phải là người nổi tiếng nhưng lại là chuyên gia trong các lĩnh vực của họ, nhấn mạnh công năng mà những chiếc đồng hồ Tudor muốn chinh phục.

Về sau Tudor có bổ sung thêm thông điệp “Engineered for elegance” bên cạnh “Designed for performance”, nhận mạnh độ hoàn thiện trong thẩm mỹ của những chiếc đồng hồ công năng. Cuối cùng gần đây nhất là chiến dịch “Born To Dare” khởi động vào năm 2017, với sự tham gia của David Beckham, Lady Gaga hay Jay Chou, một tinh thần thời thượng mà không nhiều nhãn đồng hồ có di sản dám cập nhật. Từ năm 2013 tới nay, Tudor trở thành một trong những thương hiệu phát triển nhanh nhất, cùng như trở thành một trong những thương hiệu được giới sưu tập trân trọng và săn đón.

Chiến dịch “Born To Dare” với thông điệp “Thách thức mọi giá trị đương thời” có sự góp mặt của những ngôi sao lớn và có cá tính hấp dẫn như David Beckham.