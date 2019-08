Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ đã gọi tên 31 doanh nghiệp

Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ đang ngày càng đông vui khi mùa báo cáo tài chính sắp kết thúc, hầu hết các doanh nghiệp đã hoàn tất công bố kết quả kinh doanh quý 2/2019. Trong số đó, danh sách những thành viên câu lạc bộ lãi nghìn tỷ đã kéo dài ra đáng kể.



So với danh sách công bố trước đó, nhiều doanh nghiệp góp mặt từ quý 1 đã công bố thêm kết quả kinh doanh quý 2, làm cho thứ tự trên bảng xếp hạng thay đổi đáng kể.

Đầu tiên là sự xuất hiện của Vinhomes (VHM) đã soán ngôi đầu của Vietcombank (VCB). Cái việc soán ngôi của Vinhomes cũng không còn mới, khi tháng 5/2018 Vinhomes lên sàn và bắt đầu từ đó, ngôi vị doanh nghiệp có lãi cao nhất trên sàn chứng khoán mà Vietcombank nắm giữ bấy lâu đã bị "cướp".

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019 Vinhomes đạt gần 26.770 tỷ đồng doanh thu, tăng 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.142 tỷ đồng, tăng 36,6% so với nửa đầu năm ngoái. Trong khi đó Vietcombank lãi sau thuế 9.075 tỷ đồng, lui xuống xếp thứ 2 trong bảng lợi nhuận các doanh nghiệp trên sàn.

Nhóm ngành ngân hàng, ngoài VCB, ACB, STB, TPB và MBB đã công bố kết quả kinh doanh trước đó, thì VPB, CTG, BIDV, HDB, VIB, SHB cũng đã có kết quả kinh doanh, trong đó HDB, VIB và SHB là những ngân hàng vừa đủ điều kiện đặt chân vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ từ quý 2 vừa qua.

Cụ thể, riêng quý 2, HDBank lãi sau thuế 896 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm lên 1.775 tỷ đồng. Còn VIBank (VPB) lãi sau thuế 1.456 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng 58% so với nửa đầu năm ngoái.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) công bố lãi sau thuế quý 2 đạt 642 tỷ đồng, nâng tổng LNST nửa đầu năm lên 1.248 tỷ đồng. SHB cũng đạt mức tăng trưởng đến 53% về lợi nhuận sao với nửa đầu năm ngoái. Trong đó thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 46%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 318 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, trong khi lãi từ hoạt động chứng khoán đầu tư giảm mạnh, chỉ bằng 16% cùng kỳ.

Đáng tiếc nhất là OCB đã không thể ghi danh vào câu lạc bộ, dù quý 2 năm ngoái ngân hàng này đã đủ điều kiện gia nhập. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 2 của OCB đạt 465 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận nửa đầu năm đạt 894 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Nếu xét tiêu chí lãi nghìn tỷ trước thuế, thì OCB mới "đủ điều kiện" với 1.117 tỷ đồng.

Tính chung, nhóm ngành ngân hàng đã góp đến 11 cái tên trong danh sách các doanh nghiệp lãi nghìn tỷ.

"Họ nhà Masan", ngoài Masan và Masan Resource (MSR) đã góp mặt trong câu lạc bộ lãi nghìn tỷ từ quý 1, thì cái tên còn lại Masan Consumer (MCH) cũng đã góp mặt với 1.610 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó riêng quý 2 lãi sau thuế 809 tỷ đồng.

Trong 3 cái tên "họ" nhà Masan, thì Masan Resources lãi sau thuế nửa đầu năm đạt 1.553 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế của Masan group (MSN) lại giảm sâu đến 36%, còn 2.192 tỷ đồng.

"Họ" nhà Vin, vinh quang nhất là Vinhomes đứng ngôi đầu bảng lợi nhuận trong số các doanh nghiệp trên sàn. Vingroup (VIC) cũng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng 89,5%, lên 3.352 tỷ đồng, còn cái tên còn lại Vincom Retail (VRE) cũng đã kịp góp mặt với 1.251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó riêng quý 2 đóng góp 639 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – POW) cũng đã chính thức ghi danh vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ với hơn 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 28,4% so với nửa đầu năm ngoái, trong đó LNT quý 2 đạt 785 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vừa vặn đủ chỉ tiêu gia nhập câu lạc bộ lãi nghìn tỷ với 1.059 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó quý 2 đóng góp 744 tỷ đồng. Không những thế, cổ đông công ty còn chờ đợi ngày chuyển sàn niêm yết của Voetnam Rubber Group từ Upcom sang HoSE.

Hiện tại GVR đang đăng ký giao dịch hơn 99 triệu cổ phiếu trên Upcom từ tháng 3/2018 và đã hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển sàn. Thời gian thực hiện chuyển sàn dự kiến ngay trong quý 3/2019. Nếu chuyển sàn thành công, HOSE sẽ đón nhận thêm đến 4 tỷ cổ phiếu mới.

Trên thị trường, trước những thông tin thuận lợi, cổ phiếu GVR đã có giai đoạn tăng mạnh gấp rưỡi từ đầu năm 2019 đến nay, từ vùng giá 10.300 đồng/cổ phiếu lên 15.800 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Diễn biến giá cổ phiếu GVR từ khi lên sàn.

Một trong những cái tên "mới" trong câu lạc bộ lãi nghìn tỷ quý này là Tập đoàn FPT (FPT) với lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ, trong đó quý 2 lãi sau thuế 986 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu FPT cũng đạt mức tăng 32% từ đầu năm 2019 đến nay, từ vùng giá 37.600 đồng/cổ phiếu lên 49.600 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 6 tháng gần đây.

Trong các thành viên câu lạc bộ lãi nghìn tỷ, nếu xét về tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ, thì Masan Resources đứng đầu với mức lãi gấp 3,6 lần cùng kỳ. Tiếp đó và Vingroup với lợi nhuận tăng trưởng 89%. Xếp thứ 3 phải kể đến VIBank (VIB) với 1.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 58% so với nửa đầu năm ngoái và theo sau đó là 2 ngân hàng khác, SHB và STB với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 53% và 50%.

Becamex IDC (BCM) vượt trội hơn nửa đầu năm ngoái, đạt 1.324 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34,5% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu cũng đạt mức tăng trưởng 11,7%, lên 3.379 tỷ đồng. Năm ngoái, Becamex IDC "suýt" được ghi danh vào câu lạc bộ từ quý 2 vì lãi sau thuế chỉ 984 tỷ đồng, chỉ thiếu rất ít so với điều kiện đặt ra.

Ngành hàng không, Vietjet (VJC) với doanh thu tăng trưởng 24%, đạt 26.301 tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 4,26%, lên 2.084 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đạt 8.909 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng gần 20%, lên trên 3.700 tỷ đồng.



Trong khi đó ngành bia chỉ đóng góp 1 cái tên là sabeco (SAB) với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu 6 tháng đầu năm của Sabeco đạt 18.425 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.820 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với nửa đầu năm ngoái.



Petrolimex (PLX) đạt 2.545 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với nửa đầu năm 2018. Trong khi đó doanh thu giảm sút 5%, còn 91.696 tỷ đồng.



Thế Giới di động (MWG) đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận. Với doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 51.621 tỷ đồng, tăng 15,8% so với nửa đầu năm ngoái trong khi lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 37,75%, lên 2.121 tỷ đồng.



Không chỉ tăng, cũng có nhiều doanh nghiệp trong nhóm có lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ. Giảm mạnh nhất là Masan Group với tỷ lệ sụt giảm xấp xỉ 36%, còn 2.192 tỷ đồng trong khi doanh thu không có nhiều biến động, đạt 17.411 tỷ đồng.



Đáng chú ý, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) dù doanh thu tăng gần 10,3% so với cùng kỳ, đạt 30.061 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 12,76%, còn 3.860 tỷ đồng. Trong đó riêng quý 2 lãi sau thuế 2.050 tỷ đồng.

Tiếp đến là Vietnam Airlines (HVN) với 1.381 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 8,59% so với nửa đầu năm ngoái, dù doanh thu vẫn đạt mức tăng trưởng 4,45%, lên 49.676 tỷ đồng.

Trong khi đó VEAM (VEA) có doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 2.242 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.418 tỷ đồng, tăng trưởng 12,89% so với nửa đầu năm ngoái.

Danh sách câu lạc bộ lãi nghìn tỷ từ quý 2 có lẽ không kéo dài thêm nhiều khi gần hết các doanh nghiệp đã công kết quả kinh doanh quý 2. Khá nhiều nuối tiếc như OCB "sảy chân" trong gang tấc, hay Gemadept (GMD) không giữ vững phong độ, không có thêm các khoản thu đột biến từ bán con như cùng kỳ, hay đáng tiếc nhất là "ông lớn" Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).