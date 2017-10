Câu lạc bộ nghìn tỷ quý 3 gọi tên ai?

Tính tới hôm nay 31/10, đa số các doanh nghiệp trên sàn đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2017. Bức tranh kết quả hoạt động của các doanh nghiệp dần hiện lên những “mảng màu sáng” bên cạnh sự bứt phá của các ngân hàng hay những doanh nghiệp vốn vẫn dẫn đầu về doanh thu, lợi nhuận thì cũng xuất hiện rất nhiều những tên tuổi mới.

Nếu chỉ tính riêng lợi nhuận quý III, những gương mặt “nghìn tỷ” phải kể tới là Vinamilk, Vietcombank, Hòa Phát, Tổng công ty Khí Việt Nam PVGAS, VPBank, BIDV, Vietjet Air.

Trong đó, Vinamilk là doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế quý III lớn nhất với 3.217 tỷ đồng, tăng 5,66% so với quý III năm trước. Doanh thu quý III của Vinamilk đạt 13.297 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 2.688 tỷ đồng, tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinamilk ước tính lợi nhuận sau thuế là 8.545 tỷ đồng, tăng 13,61% so với cùng kỳ năm trước.

Cái tên tiếp theo góp mặt trong nhóm lợi nhuận quý 3 nghìn tỷ là Hòa Phát (HPG) với 2.488 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này đạt 6.539 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lãi sau thuế của tập đoàn này vượt mốc 4.000 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng với lợi nhuận sau thuế 4.650 tỷ đồng. HPG đã ghi nhận 9 tháng kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay trong 9 tháng đầu năm 2017.

Một số các ngân hàng cũng ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh khả quan trong quý 3, ba ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất là Vietcombank, VPBank, BIDV với lần lượt lợi nhuận trước thuế quý 3 là 2.679.54 tỷ đồng, 2.371,55 tỷ đồng và 1.861,9 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận của cả 3 ngân hàng trên đều vượt 5.000 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế của Vietcombank 9 tháng là 7.934,34 tỷ đồng, của VPBank là 5.635,39 tỷ đồng, của BIDV là 5555,23 tỷ đồng.

Khi giá dầu brent tăng cũng góp phần giúp Tổng công ty Khí Việt Nam – PVGAS (GAS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.902 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của GAS đạt 5.908 tỷ đồng tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần 9 tháng đạt 47.489 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Hãng hàng không Vietjet Air là cái tên mới nhất góp mặt vào nhóm “nghìn tỷ” trong quý 3/2017 với lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ từ mảng vận chuyển hàng không đã lên tới 1.075 tỷ đồng, tăng 36,94% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý vừa qua được Vietjet Air lý giải là nhờ việc mở rộng thêm các đường bay mới, tăng cường khai thác các đường bay hiện có. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Vietjet Air đạt 2.982 tỷ đồng. Trong đó, dựa trên những kết quả đạt được thời gian vừa qua, Vietjet tự tin ước tính lợi nhuận trước thuế cả năm 2017 vượt 10% so với kế hoạch năm.

Đã qua 3/4 thời gian của năm, những gì các doanh nghiệp ghi nhận trong quý trước và cả 9 tháng hứa hẹn một năm đạt kết quả kinh doanh khởi sắc của các doanh nghiệp thuộc danh sách “Câu lạc bộ nghìn tỷ” quý 3.