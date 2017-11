Cậu út Barron Trump giờ đã cao hơn cả mẹ, xuất hiện bảnh bao tại Nhà Trắng nhưng vẫn để lộ vẻ mệt mỏi

Trước khi làm lễ xá tội cho gà tây trong lễ Tạ Ơn tại Vườn Hồng, Nhà Trắng hôm qua, 21/11, Tổng thống Donald Trump đã có lời phát biểu: "Chúng ta ở đây hôm nay để tiếp nối truyền thống tuyệt vời của nước Mỹ. Hôm nay, trong không khí của lễ Tạ ơn, tôi sẽ xá tội cho một con gà tây".

Được biết, 2 con gà tây được chọn là Drumstick và Wishbone. Chúng được nuôi ở trang trại bang Minnesota và chuyển đến khách sạn Willard, Washington cuối tuần qua để chờ được ông Trump xá tội. Tuy nhiên sau cuộc bình chọn trên trang Twitter của rất đông người dân, con gà tây được chọn xá tội là Drumstick và được tham dự nghi thức cùng tổng thống. Vậy được xá tội xong thì sao? Điều đó đồng nghĩa với việc Drumstick và Wishbone sẽ thoát được bản án tử năm nay trên bàn tiệc của các gia đình và sẽ được thả đến sống tại Gobbler's Rest, bang Virginia.

Xuất hiện bên cạnh Tổng thống Donald Trump là Đệ nhất phu nhân Melania Trump và cậu con trai 11 tuổi Barron. Trước đó, cậu út quý tử Barron Trump đã cùng mẹ đón cây thông Giáng sinh tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, điều mà nhiều người để ý là cậu út nhà ông Trump trông có vẻ khá mệt mỏi và thần sắc đi xuống. Gương mặt của Barron khá gầy và hóp lại. Hơn nữa, với chiều cao giờ còn hơn cả mẹ, trông người Barron Trump cũng có phần nào mệt mỏi hơn.

Trên thực tế, nhiều người cho rằng đó chỉ có thể là do góc chụp ảnh mà thôi; hoặc có thể do việc phải di chuyển nhiều khiến cậu út nhà Donald Trump mệt mỏi như vậy khi Barron mới chỉ có 11 tuổi. Nhiều cư dân mạng cũng góp ý là có thể do trang phục của Barron khi trông nó không vừa vặn với cậu cho lắm. Nhưng nói gì thì nói, quả thật cậu út nhà ông Donald Trump trông vẫn vô cùng bảnh bao và điển trai ở tuổi 11 với ánh mắt hút hồn và chiếc mũi thẳng tắp.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong buổi xá tội gà tây.

Drumstick được xá tội tại Nhà Trắng.

Nhiều người nói rằng dáng điệu của cậu út Barron Trump có vẻ mệt mỏi.

Tuy nhiên, trông Barron Trump vẫn thực sự đẹp trai sáng láng ở tuổi 11.

Barron Trump cùng cha mẹ rời Washington, DC để đến khu resort Mar-A-Lago tại Florida.