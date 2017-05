Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á chuẩn bị thông xe

Thông tin từ Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) cho biết, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện đã cơ bản hoàn thành.

Đây là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại với những kỹ thuật xây dựng lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 cho hay, dự án được xây dựng mới sẽ kết nối các khu vực đang phát triển tại phía Đông TP. Hải Phòng với cảng Lạch Huyện, khu công nghiệp Đình Vũ, cũng như kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng và tiến độ triển khai cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện.

Được biết, phần cầu do Công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui Nhật Bản và Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco 4) của Việt Nam thi công, hiện đã đạt 99,8% tổng giá trị sản lượng, trong đó, Sumitomo Mitsui xây dựng phần cầu dẫn phía Hải An, phần cầu chính và dẫn phía đảo Cát Hải do Cienco 4 và Sumitomo Mitsui phối hợp thi công.

Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

Được biết, sau khi cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện đi vào hoạt động, việc đi lại bằng ô tô giữa đất liền từ phía TP. Hải Phòng sang đảo Cát Hải chỉ mất khoảng 5 phút thay vì hàng tiếng đồng hồ đi phà biển hiện nay.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nói riêng, tuyến đường ô tô Tân Vũ = Lạch Huyện nói chung sau khi hoàn thành sẽ không chỉ phục vụ phát triển cảng Lạch Huyện và khu công nghiệp tại Cát Hải, mà sẽ là tuyến đường tiệm cận đến đảo Cát Bà, cạnh đảo Cát Hải, mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch tại Cát Bà.

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng), do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án 2 là đơn vị tổ chức quản lý thực hiện dự án. Dự án có tổng mức đầu tư là 11.849,195 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ODA Nhật Bản 50,171 tỷ Yên, vốn đối ứng 1.800 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại nút giao Tân Vũ (lý trình Km100+891, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng); điểm cuối dự án tại vị trí tiếp giáp cổng cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng. Dự án gồm phần đường và cầu. Phần đường đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h. Cầu là hạng mục phức tạp, có giá trị xây lắp lớn nhất (hơn 5.000 tỷ đồng). Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Chiều dài toàn cầu 5,44 km, bề rộng mặt cầu 16m với 4 làn xe chạy (giai đoạn hoàn chỉnh dự kiến xây dựng 6 làn xe)...

Theo Vũ Điệp

Vietnamnet