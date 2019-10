CBRE: Khách Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan tăng mua nhà Hà Nội

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, tính trong quý III, toàn Hà Nội có 6.073 căn hộ mở bán từ 18 dự án, giảm 33% so với quý trước. Các dự án nằm tại phía Tây chiếm đến 77% nguồn cung mới mở bán trong quý. Thị trường Hà Nội cho thấy xu hướng dịch mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm với các dự án ở khu vực nhà ở mới như huyện Thanh Trì và Hoài Đức.



Về doanh số, 4.800 căn hộ được ghi nhận bán được trong quý III, giảm 32% so với quý trước. Theo đánh giá của CBRE Việt Nam, mặc dù doanh số bán giảm trong quý này, tỷ lệ số căn bán mới vẫn tương tự như các quý trước cho thấy tình hình thị trường tương đối ổn định.

Về mặt bằng giá, giá sơ cấp ổn định trong quý quý III, trung bình ở mức 1.337 USD/m2, cao hơn cùng kỳ 4%.

Ngoài ra, báo cáo của CBRE Việt Nam cũng cho thấy nguồn cầu về căn hộ đến từ các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng. Đặc biệt, lượng khách Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan chiếm khoảng 85% lượng khách nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Khu vực được người nước người quan tâm hiện nay ở Hà Nội chủ yếu nằm ở phía Tây thành phố, quanh Mỹ Đình và Hồ Tây. Khoảng 70% dự án cao cấp mở bán trong giai đoạn 2018- 2019 ở khu vực phía Tây đã hết “room” bán cho người nước ngoài.

Mỹ Đình là một trong những khu vực đang thu hút lượng khách nước ngoài mua nhà nhiều nhất tại Hà Nội. Ảnh: Thuỷ Tiên.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội, lý giải xu hướng tăng mua nhà của khách nước ngoài tại Hà Nội phản ánh tiềm năng của thị trường trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó, so sánh với giá nhà tại các nước lân cận, đơn cử là Hàn Quốc, giá nhà ở tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang hấp dẫn. Bà An dẫn chứng nếu như phân khúc căn hộ cao cấp ở Hàn Quốc có giá 15.000-20.000 USD/m2, thì ở Việt Nam, mức giá cho phân khúc này dao động trong khoảng 2.000 - 4.000 USD.

Đơn vị nghiên cứu cũng cho hay cùng với sự mở rộng của thị trường nhà ở, phân khúc bình dân ngày càng dịch chuyển ra xa hơn. Nếu trong năm 2017, các dự án thường nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km thì đến 2019, các dự án bình dân thường nằm cách trung tâm Hà Nội từ 10-13 km cùng với việc mức giá trung bình tương đối ổn định.

Theo dự báo, trong quý cuối năm, dự kiến có khoảng 7.000 căn hộ mới mở bán, giúp tổng nguồn cung mở bán mới trong năm 2019 đạt khoảng 33.000 căn, cao hơn 9% so với năm 2019. Nguồn cung mới sẽ tập trung ở các khu đô thị như Vinhomes Oceanpark, Vinhomes Smart City hay Park City. Giá sơ cấp dự kiến tiếp tục tăng và đạt trung bình khoảng 1.360 USD/m2 vào cuối năm. Cùng với các hoạt động xúc tiến bán hàng cũng như những cải tiến mới về sản phẩm, doanh số dự kiến sẽ duy trì ở mức khả quan, đạt khoảng 85-90% tổng lượng căn hộ mở bán trong năm.