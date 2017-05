CenInvest và Tập đoàn Đất Quảng ký kết hợp tác chiến lược

Theo thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên, CenInvest sẽ là đơn vị đồng đầu tư và phát triển nhiều dự án tại phía Nam Đà Nẵng do Đất Quảng làm Chủ đầu tư và Ngọc Dương Riverside – Tiểu khu The Gardens là dự án đầu tiên.

Tiếp theo sự kiện này, hai bên sẽ bắt tay hợp tác đầu tư phát triển thêm nhiều dự án mới:Đatquang Riverside quy mô khoảng 20ha, KĐT mới tại trung tâm hành chính phường Điện Ngọc quy mô khoảng hơn 40ha & dự án Ngọc Dương Riverside mở rộng với quy mô 20ha...

Công ty Cổ phần tập đoàn Đất Quảng là một trong những tập đoàn BĐS uy tín hàng đầu tại thị trường miền Trung. Hiện tại, doanh nghiệp này đang sở hữu nhiều quỹ đất có vị trí đẹp tại khu vực chạy dọc ven theo bờ biển Đà Nẵng – Hội An, và là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn như: KĐT Green City, KĐT Ngân Câu - Ngân Giang; KĐT Ngọc Dương Riverside; KĐT Datquang Riverside; KĐT trung tâm hành chính Điện Ngọc...

Tất cả các dự án do Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư đều thi công nhanh chóng, có tính thanh khoản và cơ hội đầu tư sinh lời. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trong nhiều năm qua, Tập đoàn Đất Quảng còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa… góp phần hiệu quả vào công tác an sinh xã hội tại các địa phương.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (CenInvest) là doanh nghiệp đầu tư, phát triển bất động sản với nhiều dự án nổi bật trên toàn quốc. Về mảng đầu tư - xây dựng, CenInvest đã xây dựng và bàn giao tiểu khu Parkview Residence với hơn 700 căn hộ; đang triển khai xây dựng 3 tòa tại dự án The K - Park với hơn 1.000 căn hộ mang phong cách Hàn Quốc.

Về mảng phát triển, CenInvest đã phát triển thành công nhiều dự án như: phát triển 4 tòa chung cư dự án FLC Garden City - Đại Mỗ, The Golden Palm - Lê Văn Lương, Times Garden Hạ Long và nhiều dự án khác trên các tỉnh thành cả nước… Giống như tập đoàn Đất Quảng, CenInvest không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng thông qua nhiều chương trình thiện nguyện, tặng quà cho trẻ em vùng cao…

Dự án Ngọc Dương Riverside – Tiểu khu The Gardens là dự án đầu tiên trong chuỗi dự án “vàng” phía Nam Đà Nẵng mà CenInvest hợp tác phát triển đầu tư cùng Tập đoàn Đất Quảng.

Dự án Ngọc Dương Riverside –The Gardens nằm trong quần thể KĐT Điện Nam – Điện Ngọc, được quy hoạch đồng bộ trên tổng diện tích 19,7ha trong đó dành riêng 7,3ha quỹ đất để phát triển nhà ở, được chia thành 533 lô, thiết kế theo phong cách nhà vườn thoáng mát và nhà phố thương mại hiện đại.

Hơn 13ha còn lại dành cho các tiện ích công cộng, công viên cây xanh và các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội khác. Sau khi hoàn thiện, dự án Ngọc Dương Riverside – Tiểu khu The Gardens hứa hẹn trở thành một khu đô thị kiểu mẫu với trường học, siêu thị, đặc biệt, có quảng trường dạo chơi, công viên bên sông và bến du thuyền hiện đại.

So với nhiều dự án lân cận, Tiểu khu The Gardens sở hữu những ưu điểm khác biệt riêng có: gần biển – giáp sông – liền kề khu tiện ích 5 sao. Dự án sở hữu hơn 800m mặt tiền hướng ra sông Cổ Cò, dòng sông được quy hoạch với bến du thuyền hiện đại và phát triển tuyến du lịch sinh thái đường thủy từ sông Hàn của Đà Nẵng đổ ra biển Cửa Đại tỉnh Quảng Nam.

Dự án Ngọc Dương Riverside – Tiểu khu The Gardens cách bãi tắm Viêm Đông chỉ 500m, là dự án có đường đi thẳng ra bãi tắm, bao quanh là các resort 5 sao và các khu tiện ích cao cấp: khu biệt thự triệu đô Ocean Villas, Naman Retreat, The Duns, Hyatt Regency DaNang Resort and Spa; Tổ hợp khu vui chơi giải trí Cocobay và liền kề 2 sân golf đẳng cấp quốc tế là BRG Đà Nẵng và Montgomerie Links…

Cùng lúc được thừa hưởng 3 giá trị vượt trội: Vừa là bất động sản nhà ở, vừa là bất động sản thương mại - dịch vụ xây khách sạn, nhà hàng, văn phòng, siêu thị, … cũng vừa là bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng nằm dọc theo bãi biển dài, chắc chắn sẽ mang lại giá trị đầu tư bền vững.

Với sự bắt tay hợp tác của 2 công ty lớn là Tập đoàn Đất Quảng và CenInvest trong việc đầu tư phát triển dự án Ngọc Dương Riverside – Tiểu khu The Gardens, hứa hẹn sẽ cung cấp thị trường dòng sản phẩm chất lượng, có tính thanh khoản cao, đem lại cơ hội đầu tư hấp dẫn. Đặc biệt, sự kiện ký kết này khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững và hiệu quả giữa Tập đoàn Đất Quảng và CenInvest trong nhiều dự án sắp tới.

Ngay sau sự kiện Ký kết là chương trình Lễ Giới thiệu dự án Ngọc Dương Riverside – The Gardens với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho 100 khách hàng đầu tiên đăng kí mua dự án: Chiết khấu 3% giá trị lô đất, tặng 01 vé máy bay du lịch Đà Nẵng trị giá 4 triệu đồng và các phần quà trị giá 20 triệu đồng tùy thuộc vào giá trị từng lô đất. Đặc biệt, khách hàng đăng kí mua thành công trong buổi Lễ giới thiệu sẽ có cơ hội nhận 01 Iphone 7 trị giá 16 triệu đồng.

