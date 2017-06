CENLAND - Gamuda Land Việt Nam ký kết hợp tác phân phối dự án Gamuda Gardens

Theo thỏa thuận hợp tác, Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA, thành viên trực thuộc CENLAND tiếp tục là tổng đại lý phân phối chính thức các sản phẩm trong khu đô thị Gamuda Gardens do Gamuda Land Việt Nam làm chủ đầu tư.

Nếu trước đây, Gamuda Gardens được biết tới với hàng loạt sản phẩm hot như: Tiểu khu Botanic - Gamuda Gardens, The ONE Residence, The TWO Residence… thì năm 2017, Gamuda Gardens có thêm nhiều sản phẩm mới ưu việt bao gồm: Iris Homes (SD5), Lily Homes, Camelia Homes, The ZEN Residence, The THREE Central,… trong đó khu biệt thự song lập Iris Homes (SD5) là dự án nổi bật nhất được 2 bên triển khai trong giai đoạn này.

“Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Gamuda Gardens” thu hút nhiều nhân viên kinh doanh đến tham dự.

Sau 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam (thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad, Malaysia) đã từng hợp tác với nhiều đơn vị phân phối chuyên nghiệp trong nước và Quốc tế, trong đó Gamuda Land Việt Nam đã có hơn 4 năm hợp tác cùng CENLAND trong việc hợp tác phân phối, tiếp thị để đưa đến tận tay khách hàng nhiều sản phẩm BĐS tại Hà Nội như: Tiểu khu Botanic - Gamuda Gardens, The ONE Residence, The TWO Residence,…

Với lợi thế hoàn thiện mô hình tư vấn và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng, đặc biệt với sự hỗ trợ bởi các đơn vị thành viên trực thuộc CENLAND như hỗ trợ truyền thông bởi Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải trí Ngôi sao mới, hỗ trợ phân phối bởi hệ thống Mentor, Connector của nghemoigioi.vn,… STDA tư vấn các giải pháp bán hàng hiệu quả và trực tiếp phân phối thành công các sản phẩm BĐS thuộc KĐT Gamuda Gardens tới tận tay khách hàng.

Sự kiện đã khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Gamuda Land Việt Nam và CENLAND ngày càng bền chặt hơn trong thời gian tới.

Khu biệt thự song lập Iris Homes được lấy tên từ loài hoa Diên Vỹ với nhiều màu sắc, biểu tượng của sức sống mãnh liệt và rạng ngời, nằm trong khuôn viên của tiểu khu Eden, một trong những tiểu khu chính của khu đô thị Gamuda Gardens.

Với thiết kế hiện đại, thông minh, biệt thự song lập Iris Homes được thiết kế tối ưu với 5 phòng ngủ, số tầng cao vừa phải 3,5 tầng. Tất cả các phòng trong mỗi căn biệt thự Iris Homes đều có view sân vườn, nhằm lọc khói bụi, vừa giúp cư dân tận hưởng và thư giãn. Ban công, logia hướng sáng, không gian sinh hoạt chung được bố trí hợp lý, phòng học hay phòng thờ cũng được chú trọng. Đặc biệt, hệ mái lớn giúp các căn biệt thự Iris Homes chống nóng và giảm bức xạ trực tiếp của mặt trời, giúp ngôi nhà luôn thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Không chỉ mang đến cho các cư dân ngôi nhà an lành, Iris Homes còn đem đến phong cách sống đẳng cấp với những tiện ích tối ưu, khơi nguồn cảm hứng để mỗi người tận hưởng cuộc sống bên ngoài.

Câu lạc bộ Gamuda Gardens với bể bơi tiêu chuẩn Olympic, khu vực spa và gym hiện đại, cùng hệ thống giáo dục toàn diện với mô hình trường Liên cấp quốc tế Singapore (SIS) cho phép cư dân và thế hệ tương lai tại Iris Homes sở hữu một cuộc sống lành mạnh, cân bằng và bền vững.

Với những ưu điểm nổi bật và được phân phối chính thức bởi các đơn vị thành viên trực thuộc CENLAND là Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA và hệ thống Mentor, Connector của http://nghemoigioi.vn, Gamuda Land Việt Nam tin tưởng rằng các căn biệt thự song lập Iris Homes sẽ dễ dàng đến được với người tiêu dùng và đạt được nhiều thành công như các sản phẩm được STDA phân phối trước đó.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ: Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA và hệ thống mentor, connector của nghemoigioi.vn. Hotline: 094.3573.246 Website: http://gamudacity.sieuthiduan.vn/.

A.D

Theo Trí thức trẻ