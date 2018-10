CEO Hoàng Hạnh: Từ mẹ bỉm sữa “tay không” trở thành diễn giả truyền cảm hứng tới hàng ngàn phụ nữ

Duyên kinh doanh đến từ nghịch cảnh rồi mới đến đam mê thực sự

CEO Hoàng Hạnh chia sẻ, sự nghiệp kinh doanh của chị đến từ trái tim của một người mẹ lo lắng cho con khi bị đau ốm, đã lớn dần lên thành niềm đam mê thực sự. Trong khó khăn, dường như Hoàng Hạnh tìm được một phần ẩn khuất trong con người mình. Đó là sự mạnh mẽ, quyết liệt, thậm chí có đôi lúc “gan lì” để quyết tâm theo đuổi mọi việc tới cùng.

Khi đã bước đầu đạt được thành công ở lĩnh vực kinh doanh hàng thời trang cho mẹ và bé, cô bước sang lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe như một duyên nợ. Hoàng Hạnh cho biết: “Làm về lĩnh vực sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho phụ nữ và cả trẻ em nữa nên tôi hết sức thận trọng đối với từng sản phẩm, luôn lấy tiêu chí an toàn làm điều kiện tiên quyết đối với mỗi sản phẩm dành cho những khách hàng này.”

“Những mong muốn ấy lại khiến tôi trăn trở, tôi thiết nghĩ, hiện tại trên thị trường có quá nhiều các hãng hóa mỹ phẩm nhưng độ an toàn không cao, không chỉ gây hại cho mẹ mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của con. Trong khi đó, Việt Nam có rất nhiều các loại thảo dược quý có tính hiệu quả cao, tại sao mình không tận dụng để tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp an toàn? Nghĩ là làm, tôi đã liên hệ ngay với các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam để tìm hiểu, nghiên cứu và tạo nên thương hiệu I’m Nature với các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp nguồn gốc từ thiên nhiên, đảm bảo tiêu chí an toàn tuyệt đối. Giờ đây, I’m Nature đã trở thành 1 trong những thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam” – Hoàng Hạnh chia sẻ.

Gia đình luôn là hậu phương vững chắc

Chính nhờ sự nhạy bén, sự tận tâm và hiểu được nhu cầu của khách hàng đã giúp Hoàng Hạnh gặt hái được nhiều thành công. Những bước đi trên con đường kinh doanh của Hoàng Hạnh dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng với cô sự thành công còn có sự hỗ trợ rất tận tình của gia đình, cho dù có lúc cô phải lựa chọn đánh đổi giữa gia đình và công việc.

“Tôi may mắn vì được cả gia đình ủng hộ, đặc biệt là chồng tôi. Anh làm trong ngành IT và Marketing, do vậy anh ấy rất hiểu và chia sẻ những khó khăn vất vả trong công việc mà tôi đang theo đuổi, giúp đỡ tôi cùng chăm sóc và dạy dỗ con cái. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh ở bên cùng chia sẻ mọi khó khăn và bước ngoặt của cuộc sống” - Hoàng Hạnh tâm sự.

Cùng với gia đình, thì sự hỗ trợ và tin tưởng của đối tác cũng giúp cho Hoàng Hạnh vững vàng hơn trong mọi chặng đường. Cô chia sẻ, những đối tác cũng là những người bạn thân thiết, tin cậy đã giúp cô có những định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp, các sản phẩm chất lượng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Mang đến động lực và cơ hội kinh doanh cho nhiều người

Nhưng tham vọng của Hoàng Hạnh không dừng lại ở đó. Song song với thành công trong việc phát triển những dự án của doanh nghiệp mình, giờ đây, CEO Hoàng Hạnh luôn mong muốn sẽ giúp thức tỉnh và tạo động lực cho các chị em phụ nữ để họ có thể tự chủ tài chính cũng như cuộc sống. Trong hơn 1 năm qua, số lượng chị em tham gia chuỗi mô hình liên kết bán hàng của chị tăng trưởng ấn tượng, từ 1.000 chị em trong năm 2017 lên tới 3.000 chị em trong năm 2018.

Cùng với đó, Hoàng Hạnh muốn dùng câu chuyện, những trải nghiệm và kinh nghiệm tích lũy của mình để truyền cảm hứng và giúp đỡ 1 triệu phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp hơn với những buổi chia sẻ về chủ đề “Phụ nữ hạnh phúc để thành công” hiện đang được tổ chức liên tiếp tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Cô tâm niệm “Dù cho mỗi người có một câu chuyện, một số phận nhưng khi họ tích cực và cố gắng hơn thì chắc chắn họ sẽ có được một cuộc sống thành công và hạnh phúc hơn”

Cho rằng người phụ nữ hiện đại cần hội tụ đủ 3 yếu tố: sức khỏe, tri thức và tự chủ cuộc sống nên Hoàng Hạnh tin rằng việc giúp đỡ cho những người phụ nữ vừa biết chăm sóc cho bản thân, gia đình, vừa tự tin về kiến thức, tự chủ độc lập về cuộc sống, thì sẽ đạt được hạnh phúc và thành công nhiều hơn.

Kinh doanh đa ngành với các quy mô khác nhau, Hoàng Hạnh đã giúp giải quyết vấn đề việc làm cho hơn 3000 phụ nữ, trong đó có nhiều bà mẹ bỉm sữa và các chị em có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho họ động lực và nhiều cơ hội kinh doanh. Sự bản lĩnh và tài năng của chị thực sự đã trở thành nguồn cảm hứng. Rất nhiều người vì tin tưởng vào chất lượng sản phẩm cũng như uy tín của chị mà đã mạnh dạn đăng ký làm đại lý phân phối các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe của thương hiệu I’m Nature. Với sự hướng dẫn và chia sẻ tận tình của Hoàng Hạnh về cách thức kinh doanh, tiếp cận và chăm sóc khách hàng... phần lớn các chị em đều có được có công việc kinh doanh ổn định, nguồn thu nhập đáng kể và tự do tài chính - điều mà trước kia tưởng chừng rất xa vời đối với họ.

“Với cá nhân tôi, tôi luôn nghĩ rằng phụ nữ là người giữ lửa gia đình và trong thời đại mới, phụ nữ có được nhiều cơ hội hơn để khẳng định bản thân, tự chủ tài chính và cống hiến cho xã hội. Tôi biết rất nhiều chị em vừa chăm sóc tốt cho gia đình, vừa làm kinh tế giỏi và có những đóng góp lớn cho cộng đồng. Tôi cũng được biết rất nhiều mẹ bỉm sữa bắt đầu kinh doanh từ con số 0 và đã thực hiện được những hoài bão của riêng mình, mà chính tôi là một ví dụ.”

Chính vì vậy, các chị em phụ nữ đang trên con đường tìm kiếm và khẳng định giá trị bản thân, hãy đừng ngần ngại đặt bút viết lên những ước mơ của mình. Thành công sẽ không xa vời nếu chúng ta thực sự bắt tay vào làm, không ngừng nỗ lực và học hỏi phát triển bản thân.