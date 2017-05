CEO Lê Hoàng Uyên Vy bất ngờ rời khỏi Adayroi.com

Cụ thể, trên Facebook cá nhân, Lê Hoàng Uyên Vy bất ngờ đăng trạng thái “I thank you, you, and you” kèm theo hình ảnh chụp chia tay với các các nhân viên của Adayroi.com.

Nguồn tin của ICTnews cũng đã xác nhận thông tin CEO Lê Hoàng Uyên Vy sẽ chính thức nghỉ từ tháng 4/2017 để theo đuổi những dự án riêng. Vingroup đã cử nhân sự để thay thế vị trí của Lê Hoàng Uyên Vy tại Adayroi.

Thanh trạng thái chia tay các đồng nghiệp Adayroi của CEO Lê Hoàng Uyên Vy trên Facebook cá nhân cuối tháng 4/2017.

Lê Hoàng Uyên Vy (sinh năm 1987), được biết đến là người sáng lập chuỗi nhà hàng thức ăn đường phố có tên Aiya! Thế giới ăn vặt năm 2009, sáng lập Công ty Cổ phần Thương mại Chọn (www.chon.vn) - dự án thương mại điện tử chuyên về thời trang từ năm 2011. Năm 2014, Chon.vn được Tập đoàn Vingroup rót vốn đầu tư. Tháng 11/2014, Uyên Vy nắm giữ vị trí CEO Adayroi, dự án thương mại điện tử của Vingroup.

Ngoài việc kinh doanh Uyên Vy còn tham gia những hoạt động cộng đồng như sáng lập mạng lưới Tmspeed Network, Vttragey.com, năm 2014 làm Chủ tịch của UNICEF Next Generation Việt Nam với các hoạt động hỗ trợ trẻ em. Năm 2015 và 2016, nữ doanh nhân 8X này lọt top 30 gương mặt tiêu biểu của Forbes Việt Nam và Forbes Asia.

Báo cáo về “Lĩnh vực thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á” vào tháng 5/2016 của Quỹ Singapore Temasek và chương trình thương mại điện tử của Google đã dự báo, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 sẽ đạt khoảng 8 tỷ USD. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam không hề dễ dàng khi mà năm 2016 đã chứng kiến sự “rút lui” của Lingo.vn và Deca.vn. Như vậy, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang là sự so gang giữa 2 doanh nghiệp nội là Adayroi.com, Tiki.vn, với những doanh nghiệp ngoại như Lotte.vn, Lazada.vn… Trong đó, nổi bật lên là cuộc chiến giữa Adayroi và Lazada, với hậu thuẫn tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Vingroup và Alibaba.

