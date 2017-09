Chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu BID, Công đoàn Ngân hàng BIDV bị phạt

Ngày 22/9/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền 45 triệu đồng.

Nguyên nhân do Công đoàn công ty đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch: Từ ngày 31/3 đến ngày 30/4/2017, Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đăng ký bán 470.000 cổ phiếu BID (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 24/5/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch của Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thời điểm tháng 4/2017 cổ phiếu BID giao dịch quanh vùng giá 16.000 đồng/cổ phiếu đến 17.000 đồng/cổ phiếu.

Nguyên nhân chưa bán được số cổ phiếu BID đăng ký được công đoàn công ty báo cáo là do giá cổ phiếu BID giao dịch trên sàn chưa đạt mức giá đã được Ban thường vụ Công đoàn BIDV quyết nghị (18.300 đồng/cổ phiếu). Thời điểm đó công đoàn Ngân hàng BIDV đang sở hữu 10.124.594 cổ phiếu.

Ngay sau đó, từ 27/5 đến 27/6 công đoàn công ty đã bán ra 450.000 cổ phiếu BIDV trong tổng số 470.000 cổ phiếu đăng ký bán. Thời điểm này giá cổ phiếu BID đang giao dịch quanh vùng giá 18.000 đồng đến xấp xỉ 20.000 đồng/cổ phiếu.

Trong tháng 8 vừa qua Công đoàn công ty tiếp tục bán ra, hiện giảm lượng sử hữu xuống còn 9.442.014 cổ phiếu.