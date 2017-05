Chân dung 9X Việt đến ĐH Oxford với học bổng 5 tỷ đồng để nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo

Những ngày qua, thông tin học sinh Việt đạt nhiều học bổng giá trị từ các trường ĐH danh tiếng thế giới như Stanford, Johns Hopkins, Harvard, MIT... xuất hiện ở những vị trí nổi bật của nhiều tờ báo, trang tin góp phần khẳng định: Học sinh Việt thông minh, tài giỏi chẳng hề kém cạnh bất cứ người trẻ nào trên khắp thế giới này đâu!

Và Lê Quốc Minh (SN 1999, tại Hà Nội) vừa ghi tên mình vào danh sách những bạn trẻ Việt xuất sắc, giành học bổng giá trị đến ngôi trường mơ ước - Oxford (Anh). Đây là ngôi trường nổi tiếng không chỉ trong xếp hạng trường học tốt nhất trên thế giới mà còn là địa danh được nhiều người biết đến qua phim ảnh, tiểu thuyết, sách báo.

Quốc Minh đang học lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Suốt những năm học cấp 2, Minh nằm trong đội tuyển toán của lớp, của trường.

Lê Quốc Minh, tân sinh viên ĐH Oxford.

Tháng 1/2017, Quốc Minh nhận được thư thông báo đỗ vào ngành Khoa học máy tính của trường Somerville College, ĐH Oxford. Cậu bạn được nhà trường trao suất học bổng toàn phần trị giá 165.000 bảng Anh (khoảng 5 tỷ đồng) cho 4 năm học.

9X sở hữu số điểm ấn tượng trong kỳ thi chuẩn hóa gồm TOEFL 106/120, SAT 1: 1500/1600, SAT 2 (Toán 1, Toán 2 và Vật lý) 2400/2400. Minh là học sinh đầu tiên học trung học ở Việt Nam theo chương trình của Bộ GDĐT (không học trường quốc tế hay các chương trình A-Level, GCSE, IB, ...) thi đỗ vào học bậc đại học Oxford từ trước đến nay.

Chúng ta hãy cùng trò chuyện với cậu Quốc Minh, chàng trai 18 tuổi thông minh, lém lỉnh, ôm khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức nhé!

LÊ QUỐC MINH Sinh năm: 1999 Tại: Hà Nội Học sinh lớp 12 chuyên Tin trường Chuyên KHTN (Hà Nội) Giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2016

Giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học cấp Đại học quốc gia năm 2016

HCĐ môn Tin học kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên Khu vục Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ (đang là học sinh lớp 10 nhưng tham gia thi cùng học sinh lớp 11 của các trường THPT chuyên khác)

HCĐ kỳ thi Olympic Tin học chuyên khoa học tự nhiên (gồm các trường THPT chuyên của Việt Nam và khách mời là trường THPT chuyên Thái Lan)

Muốn ngủ một giấc ở nơi cao nhất Oxford

Chúc mừng Quốc Minh đã được Oxford cấp học bổng 5 tỷ vào trường, cảm xúc của bạn như thế nào?

Hiện tại mình đang rất vui vì đã đỗ vào trường. Đồng thời, mình cũng rất hồi hộp vì đây sẽ là lần đầu tiên được bước ra khỏi châu Á, khám phá thế giới. Oxford là ngôi trường mơ ước của mình. Mình được trường nhận vào học khóa học 4 năm, bao gồm 3 năm đại học và một năm cao học (Master of Science).

Ước muốn du học hình thành trong bạn từ lúc nào?

Thực sự thì mình cũng không nhớ chính xác mình bắt đầu muốn du học từ lúc nào. Mình nghĩ đơn giản rằng đi du học nghĩa là mình sẽ có cơ hội đi nước ngoài. Bố mẹ, thầy cô và các bạn đã góp phần giúp mình theo đuổi ước mơ đó.

Oxford là một ngôi trường danh tiếng, Minh hy vọng mình sẽ học được những gì nếu ở thành tân sinh viên của trường?

Mình muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ được nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và cả thực tại ảo nữa. Đây là 2 ngành học mà mình mong muốn được học từ khá lâu rồi. Mình cũng đã thể hiện ý muốn này trong các bài luận gửi tới hội đồng tuyển sinh của trường. Triết học cũng sẽ là môn học mình muốn tìm hiểu khi vào đại học.

Ngoài các kiến thức thu nạp được, dĩ nhiên, mình cần lắm sự hoàn thiện hơn về mặt tính cách và trưởng thành hơn trong suy nghĩ sau 4 năm du học tại Anh.

Minh hứng thú với trí tuệ nhân tạo vì nó giúp cậu có thể tiếp tục lười mà vẫn thành công.

Vì sao bạn lại có hứng thú với trí tuệ nhân tạo đến thế?

Mình cực kì hứng thú với trí tuệ nhân tạo. Mình rất lười vì vậy nên trí tuệ nhân tạo có thể giúp mình tiếp tục lười mà vẫn thành công. (cười)

Điều đầu tiên Minh muốn làm nhất khi đặt chân đến Oxford là gì?

Ngay khi đặt chân đến Oxford, mình muốn lên nơi cao nhất trong trường và nằm xuống ngắm nhìn bầu trời và quang cảnh xung quanh. Sau đó mình sẽ ngủ một giấc ngon lành trên đấy.

Trường tốt, học bổng nhiều không là thước đo thành công

Bài luận gửi đến Oxford, bạn đã viết về điều gì?

Mình viết về quá trình học tập của mình trong suốt 12 ở ở Việt Nam. Trong đó, ý mà mình tâm đắc nhất chính là việc bản thân không hế biết gì về Tin học khi vào cấp 3 thế nhưng đến lớp 11 lại đỗ vào đội tuyển Tin của trường. (cười)

Với một bạn trẻ Việt khi nhân học bổng nước ngoài, ngoài tiền hỗ trợ tài chính, còn điều gì có ý nghĩ hơn thế?

Thực chất, mình thấy rằng việc đi du học thành công không liên quan nhiều đến việc trường có tốt hay không hay học bổng nhiều hay không. Việc trường tốt hay học bổng nhiều có quan trọng thật nhưng nó không phải là thước đo đánh giá sự thành công một con người. Một người đi du học mà xác định được lý do mình đi, và tận dụng được cơ hội mà mình nhận được khi đi mới là những người thành công.

Quốc Minh bên bố và mẹ.

Để có được sự tự tin, bản lĩnh và cả những hành trang để có thể chinh phục được Oxford, Quốc Minh đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính người bố của mình - anh Lê Quốc Hùng. Chúng tôi đã có một vài trao đổi ngắn với bố của Quốc Minh, để phần nào biết được cách mà gia đình đã luôn quan tâm và góp phần vào những thành công đầu tiên này của Minh.

Thưa anh Lê Quốc Hùng!

Theo anh, cha mẹ có vai trò như thế nào để góp phần vào thành công của con cái, đặc biệt là cơ hội để giành những học bổng giá trị như Oxford?

Cha mẹ cần tìm hiểu kỹ về khả năng thực sự của con để đưa ra các định hướng phù hợp cho con, đồng thời khuyến khích con có ước mơ, hoài bão và cho con niềm tin rằng con có thể thực hiện được ước mơ của mình nếu con thực sự nỗ lực.

Ở những thời điểm nhất định, cha mẹ cần cùng con đặt ra các mục tiêu cụ thể và tạo áp lực cần thiết để con có thể thực hiện được mục tiêu đã đặt ra.

Gia đình chỉ đóng vai trò rất nhỏ.Trong quá trình đồng hành cùng con, gia đình nhận thấy rằng sự gần gũi, tâm huyết, tận tình của các thầy cô giáo tại Trường THPT chuyên khoa học tự nhiên, ĐH QG HN và các thầy cô giáo dạy Toán ở cấp 2 của Minh đóng vai trò rất lớn.

Cha mẹ chỉ là người khuyến khích con có ước mơ, nhưng chính các thầy cô mới là những người đã chắp cánh ước mơ cho Minh và tạo cảm hứng để Minh ham mê và theo đuổi con đường học tập.

Minh thật may mắn vì được là học sinh của những thầy cô như vậy. Ngoài ra, Minh còn may mắn được làm việc với các thầy cô hết sức nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho các bài thi chuẩn hóa và đặc biệt là sự động viên, tư vấn hiệu quả của thầy Giang Nguyễn từ The IvyLeague Vietnam, một người rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đã truyền cảm hứng cho Minh, giúp Minh tự tin hơn trên con đường thực hiện ước mơ được theo học tại ĐH Oxford.

Bên cạnh vai trò của thầy cô, môi trường học tập, bạn bè cũng là những yếu tố rất quan trọng. Bạn bè cùng lớp, cùng đội tuyển của Minh đều là những học sinh rất xuất sắc, năng động và đầy đam mê, hoài bão.

Việc được sống, được chơi và được học tập trong môi trường bạn bè đầy những ước mơ, hoài bão lớn như vậy đã giúp Minh có động lực mạnh mẽ để thực hiện ước mơ của bản thân mình.

Theo Lê Ái

Theo Trí thức trẻ