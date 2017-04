Chân dung người tình mới của tỷ phú Elon Musk: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân"

Mới đây, nữ diễn viên, người mẫu Amber Heard đăng tải một bức ảnh chụp cùng tỷ phú Elon Musk trên trang Instagram cá nhân. Điều đáng chú ý là trên mặt CEO Tesla còn in rõ vết son môi của người đẹp. Ngay sau đó, Elon Musk cũng đăng bức ảnh tương tự lên Instagram của mình. Trước đó, họ từng bị bắt gặp nắm tay nhau trong khu bảo tồn động vật hoang dã Currumbin. Có vẻ như không còn nghi ngờ gì nữa, tỷ phú Elon Musk và diễn viên Amber Heard đã chính thức hẹn hò.

Nữ diễn viên Amber Heard chia sẻ bức ảnh chụp cùng tỷ phú Elon Musk trên trang Instagram cá nhân

Nữ diễn viên người Mỹ 31 tuổi đã trở nên khá quen mặt trong các bộ phim. Cô từng hẹn hò và kết hôn với nổi tiếng Jonny Depp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ và chính thức ly hôn năm 2016.

Amber Heard sinh năm 1986 tại Texas. Năm 17 tuổi, cô bỏ trung học và chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và người mẫu.

Vai diễn chính đầu tiên của Heard là bộ phim truyền hình về thể thao "Friday Night Lights" năm 2004, với sự tham gia của Billy Bob Thornton. Bộ phim đạt doanh thu cao và nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ giới phê bình.

Trước đó, cô cũng đã tham gia một số vai phụ trong các bộ phim như "Jack & Bobby" và "The O.C”.

Những năm sau đó, Amber Heard liên tục tham gia các vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim như "North Country", "Alpha Dog" hay "Hidden Palms".

Cuối năm 2007, cô thử vai Greta Matthews trong bộ phim truyền hình “Hidden Palms” của đài CW. Để được nhận vai, cô đã phải vất vả giảm cân cật lực. Thế nhưng, bộ phim không mấy thành công khi kết thúc ở tập thứ 8 thay vì 12 như đã định. Trong năm này, cô cũng không gặp may mắn với những bộ phim như “Day 83 with Sarah”, “Remember the Daze”.

Năm 2008, cô tham gia “Pineapple Express” và “Never Back Down”, cả hai phim đều có hiệu ứng phòng vé tốt và giới phê bình đánh giá cao, đưa tên tuổi cô đến với làng điện ảnh. Cuối năm, Heard quay bộ phim “The River Why” và “The Joneses” , vai diễn xuất sắc của Heard trong “The Joneses” được đánh giá cho là vượt mặt đàn chị Demi More.

Năm 2015, Heard góp mặt trong bộ phim đình đám “The Danish Girl” của Tom Hooper

Ngoài ra, Amber Heard cũng được biết đến là một nhà hoạt động nữ quyền ủng hộ phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đang gánh chịu nạn bạo lực gia đình.

Amber Heard bắt đầu hẹn hò tài tử Jonny Depp vào năm 2012 sau khi cùng quay bộ phim “The Rum Diary”. Đầu năm 2015, cặp đôi kết hôn tại nhà riêng ở Los Angeles.

Một cảnh quay trong bộ phim "The Rum Diary"

Khoảng 15 tháng sau kết hôn, Heard cáo buộc chồng mình bạo hành. Họ chính thức ly hôn vào tháng 5 năm 2016.

Mới đây, tin đồn hẹn hò giữa cô và tỷ phú Elon Musk trở thành sự thật. Người sáng lập SpaceX và đồng sáng lập Tesla gần đây cũng đã chính thức chấm dứt mối quan hệ với người vợ thứ hai là Talulah Riley. Nười vợ đầu của anh là nhà văn Justine Wilson.

Tỷ phú 45 tuổi có tên trong danh sách "100 nhân vật quan trọng nhất thế giới năm 2010" của tạp chí Time, "75 nhân vật ảnh hưởng nhất thế kỷ 21" của tạp chí Esquire. Anh cũng từng vào danh sách "20 CEO quyền lực nhất nước Mỹ tuổi dưới 40" của Forbes. Ước tính tổng giá trị tài sản hiện nay của Elon Musk khoảng 14,9 tỷ USD.

Khánh Hằng

Theo Trí thức trẻ/Business Insider