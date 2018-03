Chân dung nguyên Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa vừa bị bắt tạm giam

Từng là lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế

Chiều 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án hình sự "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành".

Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa .

Ông Nguyễn Thanh Hóa, sinh ngày 10/3/1958 tại Bình Định. Hiện ông Hóa đang cư trú tại Đống Đa (Hà Nội).

Trước khi bị tước danh hiệu Công an nhân dân, ông Nguyễn Thanh Hóa từng được phong quân hàm Thiếu tướng và là nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an).

Ông Nguyễn Thanh Hóa vốn là một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, năm 2010, khi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) được thành lập, ông Nguyễn Thanh Hóa được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng.

Cục này trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trực tiếp tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao theo quy định của Pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau khi đảm nhiệm công việc Cục trưởng, ông Hóa đã trực tiếp chỉ huy từ khâu xác minh, trinh sát đến lúc phá án trong nhiều tháng ròng rã ở các chuyên án lớn.

Nhiều vụ án đã được phá như chuyên án đấu tranh với mạng lưới sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến (Công ty MB24), chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Cộng Đồng Việt...

Ngoài ra là các chuyên án đấu tranh với ổ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet gồm các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thiết lập mạng VPN, lập các trạm thu phát tín hiệu Wifi trái phép tại khu vực biên giới ở Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bạc ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến...

Trong năm 2010, ông Hóa đã chỉ đạo lực lượng C50 phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Anh khám phá vụ hacker VN đột nhập lấy cắp thông tin của khoảng 100.000 thẻ tín dụng ở Anh, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Ông Hóa khi đó nhìn nhận, trong thời gian gần đây tội phạm về công nghệ cao, đặc biệt là dạng hacker thâm nhập vào hệ thống để lấy cắp thông tin, tài khoản đang diễn ra cực kỳ nóng bỏng.

Chỉ đạo triệt phá thành công nhiều đường dây cờ bạc qua mạng

Ngoài ra, ông Hóa cũng chỉ đạo triệt phá thành công nhiều đường dây cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Cụ thể, khi kết thúc vòng loại Euro 2012, ông Hóa đã trả lời báo chí cho biết, Cục đã đồng loạt chặn, gỡ hàng loạt các website tổ chức đánh bạc, IP máy chủ, hàng chục trang tổng hợp dẫn đường link nối các web đánh bạc tại Việt Nam.

"Đến ngày 19/6, C50 đã phối hợp ngăn chặn thành công hơn 180 trang web và 195 địa chỉ IP máy chủ của các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong số này có khoảng 80% lượng trang web phát sinh bị chặn ngay lập tức", Đại tá Hóa khi đó nói.

Ông cho biết, trung bình mỗi ngày có 20-30 trang web về cờ bạc, cá độ được hình thành để đối phó với hoạt động ngăn chặn của công an.

Bên cạnh đó, hàng loạt các trang cung cấp tổng hợp thông tin về các đường link dẫn đến các trang web đánh bạc, cá độ mới được khởi tạo và các bài viết hướng dẫn cách truy cập vào các trang cá độ bóng đá "mọc lên".

Trong năm 2017 khi nói về vấn đề biến tướng dịch vụ để thanh toán cờ bạc, cá độ bóng đá, ông Hóa từng nói: "Trong các cuộc hội thảo về tiền ảo trước đó, tôi cũng đã đấu tranh tuy nhiên Điều 292 - Bộ Luật Hình sự đã bị bỏ đi.

Về luật pháp thì bây giờ chưa xử lý được những đối tượng lợi dụng chuyển tiền qua hình thức này. Chỉ bắt được những vụ nhỏ lẻ cụ thể, xử lý các đối tượng riêng biệt.

Bây giờ tội phạm đang lợi dụng những thứ này để làm những việc bất hợp pháp. Rất khó để ngăn chặn được. Vấn đề này hiện nay rất phức tạp, cả một vấn đề".