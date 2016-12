Chân dung nữ đại gia ở Nghệ An vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

Công an huyện Con Cuông đọc lệnh khám xét nơi ở và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thảo.

Nói đến doanh nghiệp tư nhân Hùng Thảo đóng trên địa bàn khối 6, thị trấn Con Cuông (Nghệ An) thì người dân sống ở khu vực này ai cũng biết. Họ biết bởi cặp vợ chồng này không chỉ có tài kinh doanh buôn bán vàng bạc mà cũng biết cặp vợ chồng này rất đam mê cờ bạc qua hình thức “ôm” lô đề.

“Ngày xưa bà Thảo chỉ buôn bán nhỏ, sau đó chuyển sang buôn bán hàng nông sản từ Lào về. Một thời gian sau khi có vốn kinh doanh, bà bắt đầu mở rộng doanh nghiệp rồi buôn bán vàng bạc và xe máy. Thời gian gần đây, chúng tôi nghe đồn rằng vợ chồng bà “ôm” lô đề khắp cả vùng, nhưng không biết bà nợ nhiều đến vậy. Không ngờ chỉ được một thời gian bà bị công an bắt, nhiều người trên địa bàn mới vỡ lẽ vì đã trót gửi tiền, vàng cho bà...” - một người dân sống ở thị trấn Con Cuông cho biết.

“Gia đình bà Thảo sống rất kín tiếng, sống có tình nghĩa với bà con làng xóm lắm. Doanh nghiệp vàng bạc của bà hằng ngày có rất nhiều người qua lại buôn bán, giao dịch. Đến khi bà bị bắt, có hàng trăm người tập trung nơi nhà bà để đòi lại tiền, lúc đó những người hành xóm như chúng tôi mới hay...” - một người hàng xóm sống gần nhà bà Thảo cho biết thêm.

Ngày 25.12, Công an huyện Con Cuông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở đồng thời bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1957) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo thống kê chưa đầy đủ của Công an huyện Con Cuông, số tiền bà này đã huy động để lừa đảo chiếm đoạt lên đến 36 tỷ đồng, 80 cây vàng, 10.000USD…

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Con Cuông, bắt đầu từ năm 2009 bà Thảo, với vỏ bọc kinh doanh buôn bán vàng bạc, xe máy lại có tài ăn nói nên bà đã bắt đầu lao vào huy động tín dụng đen. Bước đầu bà Thảo huy động tiền của người dân với lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng và đặc biệt trong giao kèo giữa bà và người dân thì khách hàng có thể đến lấy tiền bất cứ lúc nào.

Dần dần, bà Thảo còn huy động vàng và ngoại tệ với mức lãi khá hấp dẫn. “Gửi một cây vàng, một năm có thể thu về một chỉ vàng...” - một điều tra viên cho biết.

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thảo đóng trên địa bàn khối 6, thị trấn Con Cuông (Nghệ An).

Sau khi huy động tiền, vàng và ngoại tệ của hàng trăm người dân, bà Thảo bắt đầu lao vào cờ bạc bằng việc “ôm” lô đề của các “đại lý” ghi lẻ trên địa bàn các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông. Đến ngày 9.5, bà Thảo đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Sau đó, bà Thảo bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông xử phạt 7 tháng án tù cho hưởng án treo.

Đến lúc này, hàng trăm người dân cho bà Thảo vay tiền mới vỡ lẽ, tìm đến nhà bà để đòi lại tiền, vàng nhưng không được đành viết đơn trình báo lên cơ quan điều tra.

Ngày 25.12, Công an huyện Con Cuông khám xét nơi ở của bà Thảo, thu giữ và niêm phong 120kg kim loại màu vàng, bạc, 8 chiếc xe máy và một số ngoại tệ.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Cảnh Thắng

Dân Việt