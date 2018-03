Chân dung "ông trùm" Phan Sào Nam trong vụ cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bị bắt

Đại án hé lộ từ một vụ lừa thẻ cào điện thoại

Chiều 11/3, Bộ Công an chính thức thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về hành vi tổ chức đánh bạc. Ông Hóa cũng bị tước danh hiệu CAND.

Trước đó, từ cuối 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành".

Quá trình điều tra đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng internet có quy mô cực lớn, có sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước.

Theo thông tin điều tra, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Ngay sau đó, công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Hai "ông trùm" Phan Sào Nam , Nguyễn Văn Dương

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.

Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc công ty trên).

Thời điểm đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can.

Cơ quan công an cũng bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng, tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra xác định Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online đã cùng Nguyễn Văn Dương thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Nam và ông Dương được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô nghìn tỷ, với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước.

Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phan Sào Nam.

Ông Phan Sào Nam (SN 1979), được biết đến là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam khi nắm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT VTC Online.

Ông Phan Sào Nam. Ảnh: VTC Online

Ông Phan Sào Nam từng tốt nghiệp Cử nhân quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Thạc sĩ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường ĐH Thông tin liên lạc Hàn Quốc.

Ông Nam nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Hàn.

Sau khi tốt nghiệp, ông Nam công tác và giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Internet FPT HCM, tiền thân của FPT Telecom bây giờ.

Một thời gian sau, ông Phan Sào Nam ra Hà Nội làm việc cho VASC. Đến năm 2006, khi VTC chuyển hướng đầu tư sang công nghệ số, ông Nam đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VTC Intecom.

Hai năm sau, ông Phan Sào Nam thành lập ra VTC Online và đảm nhiệm cương vị Giám đốc Công ty VTC Online. Từ 9/2009 - 7/2011, ông Nam là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty VTC Online. Từ tháng 8/2011 là Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online.

Ông Phan Sào Nam chính là người "lấy" 10 triệu USD của Quỹ đầu tư DWS Việt Nam cho VTC Online và giúp công ty này có những bước phát triển mạnh mẽ.

Ngoài VTC Online, ông Nam còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM, công ty được thành lập từ tháng 9/ 2011. Hiện nay, VTC HCM đã ngừng hoạt động.

Vào năm 2012, khi Quỹ đầu tư DWS Việt Nam, thông qua Công ty Quản lý quỹ Duxton có trụ sở tại Singapore đầu tư vào VTC Online 10 triệu USD, trả lời báo chí, ông Nam khi đó là Chủ tịch HĐQT VTC Online cho biết sau khi nhận được khoản đầu tư này, lãnh đạo VTC Online đã cam kết sẽ đạt được mức lợi nhuận 500 tỷ đồng vào năm 2015.

Ông cũng cho rằng, VTC Online không phải là đứa trẻ chưa bao giờ được cầm tiền. Trong quá trình 4 năm phát triển, 3 năm đầu công ty đã tăng trưởng với tốc độ 300%/năm.

Còn ông Nguyễn Văn Dương (SN 1975), là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Công ty này được thành lập vào tháng 9/2011 với số vốn ban đầu là 20 tỷ.

Vào tháng 4/2017, công ty này được trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.

Ông Nguyễn Thanh Hóa được xác định có hành vi đồng phạm

Cơ quan điều tra xác định, Nam và Dương đã thành lập đường dây hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet.

Với trách nhiệm của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, khi phát hiện hành vi sai phạm, ông Nguyễn Thanh Hóa thay vì ngăn chặn, còn có những hoạt động mang tính chất tiếp tay "bảo kê" cho đường dây này.

Điều này cũng lý giải việc đường dây này hoạt động trong một thời gian dài với số lượng tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng thì mới bị phát hiện, bắt giữ.

Ông Nguyễn Thanh Hóa được xác định là có hành vi đồng phạm với các đối tượng đánh bạc trong đường dây.

Từ cuối 2017, ông Hóa và nhiều cán bộ thuộc C50 đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan.

Đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hơn 70 bị can, bắt giữ 38 người về các hành vi: tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số những người bị khởi tố có Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa là diễn biến mới nhất.

Cùng với đó, theo thông tin điều tra ban đầu cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ.