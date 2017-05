Chàng trai chặn đứng WannaCry hoành hành chưa tốt nghiệp, từng bị buộc tội tấn công mạng của trường học

Trả lời Daily Mail, Hutchins cho biết anh còn chưa tốt nghiệp trường đào tạo Công nghệ thông tin sau khi bị đình chỉ năm 2010 vì cáo buộc tấn công hệ thống của trường học. Khi đó, Hutchins đang trò chuyện với các bạn và nhận thấy mạng bị chậm. Sau đó, người ta đưa cho chàng thiếu niên những tài liệu cáo buộc cậu có liên quan tới vụ tấn công.

Hutchins khẳng định mình không phải kẻ đánh sập hệ thống của trường học. Tuy nhiên, những lời nói của cậu không có tác dụng. Chàng thiếu niên vẫn bị trừng phạt vì hành động “chưa bao giờ thực hiện”. Cáo buộc cũng khiến chàng trai trẻ thi trượt vì không được phép sử dụng máy tính có kết nối Internet.

Khi ngăn chặn thành công WannaCry, Marcus Hutchins đang là nghiên cứu viên ở Kryptos Logic, một công ty chuyên trách trong lĩnh vực các mối đe dọa gián điệp có trụ sở ở Los Angeles. Do không thể hoàn thành khóa học ở trường Công nghệ thông tin, những kiến thức Hutchins đang sử dụng đều do bản thân anh tự học. Hiện tại, Hutchins đang làm việc với Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia của chính phủ Anh nhằm ngăn chặn biến thể của WannaCry.

Riêng tại châu Âu, có tới 200.000 máy tính bị nhiễm viurs WannaCry, trong đó có hệ thống của bệnh viện, trường học hay các nhà máy.

Hutchins khẳng định anh không phải người hùng dù đã tìm ra cách ngăn chặn virus hoành hành khắp thế giới, bao gồm những cuộc tấn công vào hệ thống máy tính bệnh viện, các nhà sản xuất ô tô hay hàng loạt công ty khác khắp châu Âu và trên thế giới. Tuy nhiên, chàng trai 22 tuổi cho biết anh sẽ tiếp tục làm công việc hiện tại dù nhận được nhiều lời mời làm việc từ các công ty về an ninh mạng.

“Tôi chắc chắn mình không phải anh hùng. Tôi chỉ là một người làm những điều mà tôi cho là đúng đắn để ngăn chặn virus”, Hutchins nói. Tuy nhiên, Salim Neino, giám đốc điều hành của Kryptos Logic, khẳng định, hành động của Hutchins đã ngăn chặn virus trước khi nó tấn công nước Mỹ hay phần còn lại của thế giới.

Cách thức Hutchins chặn virus WannaCry cũng đơn giản tới không ngờ. Phát hiện tên miền mà phần mềm độc hại sử dụng chưa được đăng ký, Hutchins và Darien Huss từ công ty bảo mật Proofpoint, đã đăng ký tên miền và ngăn chặn thành công sự lây lan của virus. Hành động của Hutchins buộc những kẻ tấn công phải dừng lại và nâng cấp phần mềm độc hại, giúp kéo dài thời gian chuẩn bị để đối phó với virus.

Ban đầu, Hutchins muốn giữ bí mật danh tính vì “rõ ràng chúng tôi đang làm việc để chống lại kẻ xấu và chúng sẽ không vui vẻ với điều này”. Tuy nhiên, đóng góp của Hutchins khiến chàng trai trẻ khó có thể ẩn mình. WannaCry đã gây ra các vụ tấn công ở ít nhất 150 quốc gia trong đó châu Âu và Nga chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ/Daily Mail