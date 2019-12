Chào bán 60 lô đất nền tại KĐT Hải Quân Tam Giang, dự án hưởng trọn lợi ích từ “thủ phủ FDI” Bắc Ninh

Giá tốt đi kèm lợi thế khu vực

Nếu như đất nền được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, ổn định với nhà đầu tư thì đất nền gần KCN lại sở hữu nhiều ưu thế vượt trội hơn hẳn. Nguyên nhân là do xu hướng phát triển KCN, nhiều địa phương trở thành điểm đến cho những doanh nghiệp nước ngoài lớn, kéo theo hàng chục nghìn lao động đến sinh sống và làm việc.

Chính vì lý do này nên 60 lô đất nền dự án Hải Quân Tam Giang mới được chào bán đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thị trường, với vị trí tọa lạc gần KCN Yên Phong 2 – hiện đang được gấp rút GPMB để đi vào xây dựng. Theo khảo sát thực tế, khi KCN Yên Phong 1 hoàn thành và đón khoảng 79,000 lao động đến sinh sống và làm việc, giá đất nhiều khu vực xung quanh đã tăng lên giá 50% - 60% so với giá trị ban đầu, thậm chí có những nơi tăng phi mã chỉ sau một đêm. Do đó, dự án nằm gần KCN Yên Phong 2 hoàn toàn có thể sở hữu tiềm năng tăng giá nhanh và mạnh như vậy, đặc biệt hơn đây là khu công nghiệp công nghệ cao với ưu thế xanh - sạch - đẹp không ảnh hưởng đến môi trường.

Đặc biệt, với mức giá chỉ từ 14 triệu đồng/m2, dự án Hải Quân Tam Giang phù hợp với đại đa số nhà đầu tư. Số vốn nhỏ ban đầu này có thể sinh lời bền vững nhờ nhu cầu thuê nhà, sở hữu nhà của những công nhân, chuyên gia và cán bộ đến KCN Yên Phong 2 làm việc.

Bảo chứng thành công cho nhà đầu tư

Bên cạnh thế mạnh về giá, dự án Hải Quân Tam Giang còn sở hữu nhiều lợi điểm khác khiến giới đầu tư "đừng ngồi không yên". Đầu tiên phải kể đến việc đây là dự án đầu tiên tại huyện Yên Phong được quy hoạch chuẩn, đồng bộ và tiện ích khép kín. Đặc biệt, hệ thống tiện ích bao gồm trường học, phòng khám, khu vui chơi, nhà sinh hoạt, công viên, quán cafe, trung tâm thương mại,... bên trong nội khu đạt tiêu chuẩn 3 sao mà ít có dự án nào đạt được. Bên cạnh đó, tính pháp lý của dự án đảm bảo minh bạch, rõ ràng. Trong lễ mở bán tháng 10 vừa qua, những khách hàng đầu tiên đã nhận được sổ đỏ là bảo chứng thực tế, đáp ứng đúng tâm lý sở hữu nhà ổn định, lâu dài của người Việt.

Khu đô thị hiện đại tiên phong tại Huyện Yên Phong, KĐT Hải Quân Tam Giang đắt khách

Như đã phân tích, với vị trí gần khu công nghiệp công nghệ cao Yên Phong 2, dự án không chỉ là giải pháp nhà ở bền vững cho người lao động mà còn có tiềm năng tăng giá cao và nhanh trong tương lai gần vì quỹ đất huyện Yên Phong đã trở nên khan hiếm trong khi nhu cầu mua nhà, thuê nhà lại tăng khi KCN đi vào hoạt động. Khi cầu lớn hơn cung thì việc tăng giá gần như chắc chắn xảy ra và mang đến nguồn lợi bền vững cho nhà đầu tư.

Sau khi đi vào hoạt động, khuôn viên xanh tại dự án là nơi tái tạo năng lượng cho mỗi chủ nhân

Hiện tại, dự án nằm trên trục đường trung tâm mới của xã Tam Giang và có Quốc lộ 3 chạy qua. Dự án Khu đô thị Hải Quân – Tam Giang nằm giữa điểm giao giữa cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và Cao tốc Hà Nội – Hạ Long, thuận tiện cho liên kết vùng. Từ dự án, cư dân chỉ mất hơn 20 phút di chuyển để tới sân bay Nội Bài, 10 phút đến Tổ hợp Samsung và chỉ khoảng 5 - 10 phút để tới trường học, trung tâm thương mại, bệnh viện, bãi đỗ xe.

Mức giá hợp lý, tiềm năng phát triển nhanh, đánh trúng tâm lý khách hàng chính là những yếu tố khiến bất động sản gần KCN trở nên đắt giá, nhất là khi Bắc Ninh được định hướng trở thành thành phố trực thuộc TW. Do đó, dự án Hải Quân Tam Giang có đủ yếu tố trở thành "bảo chứng" đầu tư đất nền thành công cho lựa chọn của các nhà đầu tư thông thái biết đi trước đón đầu.

Để tri ân các khách hàng đã tin tưởng, chủ đầu tư đã ra mắt chính sách bán hàng hấp dẫn với chiết khấu cao lên đến 6% giá trị hợp đồng và cam kết mua lại tăng 15% sau 18 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng Ô Tô Vinfast Fadil trị giá 365 triệu và nhiều phần quà hấp dẫn.

