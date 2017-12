Chất lượng sống của cư dân – yếu tố cốt lõi cho bất động sản bền vững

Thị trường chuyển mình với những tín hiệu tích cực

Tín hiệu đáng mừng trong khoảng 3 năm trở lại đây là thị trường bắt đầu ghi nhận nỗ lực của các thương hiệu bất động sản mới trong việc gây dựng một thị trường bền vững, lấy cư dân làm trung tâm để phát triển sản phẩm.

Một số thương hiệu bất động sản “có tâm, có tầm” hiện nay đã chú trọng đưa vào không gian sống yếu tố cây xanh, tích hợp tiện ích dịch vụ đồng bộ, khép kín, hay yếu tố an ninh an toàn được đặt lên cao, dịch vụ quản lý đô thị được thực hiện bởi các đơn vị nước ngoài uy tín cộng hưởng với lối thiết kế thông minh, linh hoạt phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Một số khu đô thị ven đô đã rất thành công trong việc xây dựng những sản phẩm bất động sản xanh, với chuỗi tiện ích như Ecopark, Phú Mỹ Hưng… Và tiêu chuẩn về bất động sản xanh tiếp tục được nâng tầm khi các chủ đầu tư quyết tâm đưa không gian sinh thái hoàn hảo vào ngay giữa lòng đô thị tiện nghi, một trong số đó phải kể đến dự án The Emerald ngay trung tâm Mỹ Đình của thương hiệu bất động sản Vimefulland, The Emerald bao bọc trong lòng một hệ sinh thái xanh theo phong cách rừng trong phố với hệ cây xanh nhiều năm tuổi, thân cây đường kính 45 - 60 cm và thảm thực vật hoàn chỉnh, hơn thế, Vimefulland còn cam kết bàn giao cảnh quan hoàn chỉnh cùng thời điểm bàn giao nhà.

Theo chị Lê Thị Ngọc, một trong những khách hàng đầu tiên mua căn hộ dự án The Emerald, khi tìm mua căn hộ chung cư, gia đình chị không chỉ cần một nơi để ở mà còn tìm kiếm cả không gian sống tiện nghi, thân thiện với môi trường.

“The Emerald là dự án được phát triển bởi một thương hiệu bất động sản mới mẻ của Tập đoàn dược phẩm Vimedimex, song trên nền tảng y dược hơn ba mươi ba năm xây dựng và phát triển, Vimefulland đã ứng dụng các tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe vào trong thiết kế và xây dựng. Với Vimefulland không chỉ là những lời cam kết với khách hàng, mà bằng hành động cụ thể, Vimefulland đã đầu tư cho The Emerald công nghệ xử lý nước thải AO của Nhật Bản với công suất Q=700m2/ngày, đêm, nước mưa, rác thải, tuân thủ nghiêm ngặt về kiểm soát tiếng ồn, mức độ nhiệt hấp thụ, độ sạch của không khí. Bên cạnh đó, The Emerald còn giải tỏa rất nhiều nỗi lo của tôi khi sống trong chung cư cao tầng như trang bị hệ thống tách mỡ, hệ thống thang máy Schinler tiêu chuẩn 45 căn hộ/thang, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại cùng hệ thống hầm đỗ xe thông minh đảm bảo mỗi căn hộ một chỗ đỗ ô tô, đặc biệt khi xuống hầm đỗ xe cư dân sẽ không phải bị ngột ngạt do thiếu không khi, bởi Vimefulland đã đầu tư họng hút mùi, họng hút khí tự nhiên theo tiêu chuẩn 3.000m2/họng, với công suất 43.000m3/ngày, đêm” chị Ngọc nói.

The Emerald tọa lạc tại trung tâm Mỹ Đình, bao bọc trong lòng một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Theo các chuyên gia bất động sản, một trong những yếu tố khiến khách hàng lo ngại nhiều nhất khi mua căn hộ chung cư là tình trạng chủ đầu tư “đem con bỏ chợ”, sau khi bán xong nhà sẽ lơ là việc bảo trì, bảo dưỡng công trình cũng như quản lý hạ tầng dịch vụ. Để tháo gỡ lo lắng này của khách hàng, các dự án chung cư thế hệ mới như The Emerald đã hợp tác với các đơn vị quản lý bất động sản theo tiêu chuẩn quốc tế Savills Việt Nam.

Nói đến sự chuyển mình thiên về chất lượng sống cho cư dân đối với thị trường bất động sản những năm gần đây không thể không kể đến sự gia nhập những tên tuổi quốc tế trong lĩnh vực tư vấn, quản lý và giám sát thi công như Apave Châu Á – Thái Bình Dương hay Tập đoàn Artelia đến từ Pháp…

Đây là những tên tuổi có thể đảm bảo chất lượng của một công trình xây dựng bền vững, thêm sự nghiêm khắc và cầu toàn của Chủ đầu tư trong quá trình thiết kế và xây dựng, những dự án mới như The Emerald do Vimefulland phát triển đang đưa thị trường bất động sản đi đúng hướng trên con đường phát triển bền vững.