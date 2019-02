Chỉ định nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Đông Bắc Sa Pa hơn 9.000 tỷ đồng

Theo tìm hiểu, chỉ có duy nhất Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sa Pa Lào Cai - Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco mua hồ sơ mời sơ tuyển và nộp hồ sơ dự sơ tuyển. Đây cũng chính là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sa Pa Lào Cai - thành viên đứng đầu liên danh, được thành lập ngày 1/3/2017, có địa chỉ tại Khu đô thị The Manor Eco+, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai. Theo tìm hiểu, đến thời điểm có kết quả sơ tuyển, Công ty có vốn điều lệ 1 nghìn tỷ đồng, do ông Vũ Quang Bảo là Chủ tịch HĐQT. Các cổ đông sáng lập của công ty này gồm: Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco chiếm 70% cổ phần, Công ty CP Bitexco giữ 20% cổ phần, 10% còn lại do ông Vũ Quang Bảo nắm giữ.