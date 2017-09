Chỉ ít giờ nữa, iPhone ra mắt "trái táo cắn dở" đời mới, những hình ảnh lộ diện đầu tiên có gì?

Lễ ra mắt điện thoại iPhone mới của Apple diễn ra vào 0h ngày 13/9 (giờ Việt Nam) được coi là sự kiện công nghệ được mong chờ nhất năm nay. Trước thời điểm quan trọng, rất nhiều thông tin được đưa ra xung quanh những sản phẩm được Apple ra mắt.

Theo các nguồn tin, Apple sẽ trình làng 3 chiếc iPhone mới: 1 phiên bản được thiết kế hoàn toàn mới và 2 bản nâng cấp từ đời máy trước. Hiện nay, tên chính thức của các sản phẩm vẫn chưa được Apple tiết lộ. Nhiều người dự đoán các sản phẩm mới được trình làng sẽ là iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus.

Hình ảnh của iPhone X được rò rỉ. Tuy nhiên, phía Apple vẫn chưa chính thức xác nhận.

Apple từng tiết lộ iPhone X có thể sẽ có tỷ lệ màn hình trên mặt trước cao hơn, giúp hiển thị tốt hơn, tiết kiệm pin hơn, viền siêu mỏng và có cảm biến nhận diện gương mặt thay vì dấu vân tay, sạc không dây... iPhone X sẽ không có nút Home vật lý và được thay thế với FaceID - tính năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt.

Trong thiết kế mới, mặc dù iPhone X không tăng khích thước những màn hình lớn hơn, giúp người dùng trải nghiệm nhiều không gian hiển thị hơn. Giới công nghệ kì vọng iPhone X sẽ có camera trước hỗ trợ cảm biến 3D với các tính năng về dựng hình, giúp người dùng sử dụng các ứng dụng liên quan đến thực tế mô phỏng. Camera kép ở phía sau được xếp dọc thân máy thay vì chiều ngang như các phiên bản trước.

Hai sản phẩm iPhone 8 và iPhone 8 Plus cũng sẽ được ra mắt trong sự kiện lần này. Đây là 2 phiên bạn nâng cấp nhẹ so với dòng iPhone và iPhone 7 Plus. Theo dự kiến, phiên bản iPhone nâng cấp này sẽ được nâng cấp về mặt cấu hình và bổ sung tính năng sạc không dây.

Trong bữa tiệc công nghệ ngày 13/9, Apple cũng giới thiệu sản phẩm Apple Watch Series 3, loa HomePod, máy tính iMac Pro và Mac Pro, Apple TV mới và tai nghe không dây AirPods mới...

Tai nghe không dây AirPods .

Apple Watch Series 3.

Loa HomePod.

Apple TV.

Mức giá dự kiến iPhone phiên bản mới sẽ không hề rẻ. Một số nguồn tin cho rằng iPhone X có thể có giá khởi điểm lên tới trên dưới 1.000 USD. Tuy vậy, trước giờ G quan trọng, các tín đồ của quả táo cắn dở trên toàn thế giới đều "đứng ngồi không yên". Các chủ đề xung quan lễ ra mắt sản phẩm mới của Apple thu hút sự chú ý, bàn tán của dân đam mê công nghệ. Việc chờ đợi, xếp hàng mua iPhone mới ra mắt dường như đã trở thành một "truyền thống". Rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền đặt hàng và chịu chi gấp đôi giá thực để có thể sở hữu sản phẩm mới của Apple sớm nhất.