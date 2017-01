Chi phí bán hàng tăng đột biến, Digiworl chỉ hoàn thành 50% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Thế giới số (Digiworld – mã chứng khoán DGW) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

Tính riêng quý 4/2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.010 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với quý 4 năm ngoái tương ứng mức tăng trưởng 7%. Lợi nhuận gộp thu về trên 70,33 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính không có nhiều biến động, tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng khá mạnh, thêm 2,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý chiếm gần một nửa là chi phí lãi vay, còn lại chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá, trong khi quý 4 năm ngoái chủ yếu chi cho chi phí lãi vay.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cả quý hết gần 40 tỷ đồng, tăng 75% so với quý 4 năm ngoái. Nguyên nhân chi phí này tăng mạnh, theo phía công ty giải trình là do công ty gia tăng đội ngũ chuẩn bị cho việc phát triển kinh doanh thời gian tới. Kết quả, quý 4 Digiworl lãi sau thuế 11,47 tỷ đồng, giảm 36% so với quý 4/2015.

Lũy kế cả năm 2016, Digiworl đạt trên 3.800 tỷ đồng doanh thu, giảm 400 tỷ đồng tương ứng giảm 10% so với năm 2015. Còn nếu so với kế hoạch doanh thu cả năm (5.430 tỷ đồng), thì Digiworl mới hoàn thành 70% nhiệm vụ cả năm.

Doanh thu giảm, bên cạnh đó các loại chi phí tăng mạnh, đặc biệt chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Do vậy lợi nhuận sau thuế cả năm thu về còn 6744 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2015. Nếu so với chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao phó (gần 140 tỷ đồng), thì Digiworl mới hoàn thành chưa được một nửa chỉ tiêu được giao.

Việt An

Theo Trí thức trẻ/HSX