Chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ cũng đủ khiến Hùng Vương (HVG) báo lỗ 31 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm

CTCP Hùng Vương (HVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 (niên độ tài chính 1/1 – 31/3/2017) với doanh thu thuần đạt 2.949 tỷ đồng – giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán chiếm 2.684 tỷ đồng khiến lãi gộp Hùng Vương chỉ còn 266 tỷ đồng – giảm 11% so với cùng kỳ 2016.

Theo giải trình của công ty, việc lãi gộp giảm mạnh có nguyên nhân bởi (1) Doanh thu từ thức ăn chăn nuôi giảm do không đủ nguồn cung cấp cá giống, nông dân buộc phải cắt giảm sản lượng nuôi trồng, nhu cầu tiêu thụ thức ăn từ đó giảm theo và (2) Giá cá nguyên liệu tăng do sản lượng thiếu hụt. Giá xuất khẩu cá fillet cũng tăng mạnh do cung không đủ cầu. Công ty chủ động giữ hàng, không bán ngay ra thị trường để chờ ký những hợp đồng giá cao. Doanh số quý 2 sụt giảm 45%, tuy nhiên, phần sụt giảm này sẽ được bù đắp trong quý 3 và quý 4 sắp tới.

Doanh thu tài chính trong quý 2 tăng 61% lên 44 tỷ đồng chủ yếu là do lãi chênh lệnh tỷ giá phát sinh. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 12%, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm được 19% so với quý 2/2016. Tính đến 31/3/2017, số dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) đã giảm được 7,3% so với đầu kỳ, tương đương 640 đồng. Dù vậy, nợ vay của Hùng Vương hiện vẫn rất cao, lên tới 8.070 tỷ đồng, chiếm 53% tổng tài sản công ty.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Hùng Vương ghi nhận khoản lỗ gần 30 tỷ đồng trong quý 2/2017, trong đó khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên tới 41 tỷ đồng. Lỗ lũy kế từ đầu năm niên độ tài chính 2017 (1/10/2016 – 31/3/2017) hiện lên tới 31,3 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ