TPHCM: Chỉ số giá nhà ở tăng mạnh so với năm 2016

Cụ thể, báo cáo nêu rõ nguồn cung phân khúc trung và cao cấp ổn định giúp cho chỉ số giá nhà ở tăng mạnh so với năm 2016. Tuy nhiên, chỉ số này tăng trưởng chậm lại tại quý 2//2017 ở mức 93 điểm, chỉ tăng 1 điểm theo quý và không thay đổi theo năm.

Cũng theo Savills doanh số của thị trường xấp xỉ 11.700 căn tăng 36% theo quý và 68% theo năm để đạt mức cao nhất trong vòng năm năm. Tình hình kinh doanh tốt của phân khúc hạng B và C thể hiện qua tỷ lệ hấp thụ tăng 10 điểm phần trăm theo quý và 14 điểm phần trăm theo năm.

Hạng C tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với 62% tổng số giao dịch. Lượng giao dịch hạng B đạt hơn 4.200 căn, tăng 35% theo quý và 24% theo năm.

Từ năm 2010, nguồn cung sơ cấp hạng C đã tăng 15% mỗi năm. Do giá bán vừa phải, phân khúc này tiếp tục có tình hình kinh doanh vượt trội so với các phân khúc khác. Chỉ tính riêng các quận phía Tây đã có hơn 3.000 giao dịch trong phân khúc này.