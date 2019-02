Chỉ trả lời một câu đơn giản thế này với ông Kim Jong Un, bé gái 9 tuổi khiến nhiều người tò mò muốn biết danh tính

Những ngày này, người dân cả nước đang dành nhiều sự quan tâm cho sự kiện tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên - ông Kim Jong Un có mặt ở Hà Nội để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Một trong những thông tin thu hút sự chú ý lớn của dân tình chính là danh tính những cô nàng may mắn được tặng hoa cho tổng thống, nguyên thủ quốc gia ngay khi họ có mặt ở Việt Nam.

Mới nhất là sự xuất hiện của bé gái - người đi cùng với chủ tịch UBND Hà Nội để tặng hoa ông Kim Jong Un tại sảnh khách sạn Melia sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển về từ ga xe lửa Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Bé gái may mắn được ông Kim Jong Un vuốt má là Khánh An (9 tuổi)

Chưa hết, cô bé còn khiến nhiều người ghen tỵ khi được trò chuyện với ông Kim Jong Un. Chủ tịch Triều Tiên đã tươi cười hỏi: "Cháu mấy tuổi rồi?". "Cháu 9 tuổi ạ!" - cô bé trả lời. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn, các trang MXH.

Bé gái may mắn đó là Tô Khánh An (9 tuổi), học sinh lớp 3E, trường tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cô bé mặc váy đỏ, áo khoác trắng, sở hữu gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu.

Khi được hỏi về Khánh An, cô Phan Hồng Ngọc - cô giáo chủ nhiệm của bé chia sẻ An là lớp phó năng động, học giỏi, viết chữ đẹp, nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường, lớp. Hơn thế, cô bé còn là đội viên nhỏ tuổi nhất của trường, được kết nạp khi lên lớp 3 và có khả năng ngoại ngữ rất tốt - Đây cũng là một trong những lý do giúp Khánh An được chọn làm gương mặt tiêu biểu để tặng hoa chủ tịch Kim Jong Un.

Khánh An (bên phải) là học sinh lớp 3E trường tiểu học Thăng Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cô bé học giỏi, viết chữ đẹp, ngoại ngữ tốt và rất chăm chỉ tham gia các hoạt động tập thể.

Cô Ngọc cũng nói thêm, khi bé An được chọn, bé rất vui và hào hứng muốn chia sẻ thông tin này với bạn bè nhưng vì cô giáo và nhà trường dặn đây là thông tin quan trọng nên Khánh An nghe lời và giữ bí mật không kể cho ai.

Đây không phải lần đầu tiên Khánh An có cơ hội gặp gỡ các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Trước đó vào ngày 9/11/2018, cô bé từng cùng các bạn tham gia đón đoàn Chủ tịch Cuba sang thăm Việt Nam tại Phủ Chủ tịch.

Khánh An (trên cùng bên phải) từng có mặt ở Phủ chủ tịch để tặng hoa đoàn Chủ tịch Cuba sang thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm 2018.