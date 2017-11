Chỉ từ 1,1 tỷ đồng sở hữu căn hộ phong cách Hàn Quốc The K - Park

The K – Park: Mỗi căn hộ đều là tổ ấm hạnh phúc

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng về tổ ấm hạnh phúc, đó không chỉ là nơi để ở mà còn là chốn bình yên, nơi khơi nguồn hứng khởi cho mọi thành viên trong cả gia đình. Chú trọng đến thiết kế và tiện ích, các căn hộ The K – Park có diện tích đa dạng từ 53 – 93m2, chú trọng đến tính thẩm mỹ và công năng sử dụng cho người dùng. Tất cả căn hộ The K – Park đều rất vuông vắn, mọi diện tích đều được khai thác tối đa, không có diện tích thừa, không gian các phòng đều thông thoáng.

Thậm chí các căn hộ dù có diện tích nhỏ nhưng cũng đầy đủ các phòng chức năng: phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, lô gia. Các phòng được bố trí hợp lý và đều có cửa sổ để lấy sáng và đón gió tự nhiên, giúp tiết kiệm nhiên liệu và gia tăng sức khỏe cho gia chủ. Tối ưu diện tích và mở rộng không gian là điểm khác biệt trong thiết kế căn hộ The K – Park.

Phòng khách được thiết kế mở, đón nắng và đón gió tự nhiên.

Phòng khách và phòng bếp được thiết kế liên thông, giúp mở rộng không gian chung và gắn kết các thành viên trong cả gia đình. Trong đó, phòng bếp được thiết kế theo phong cách Á Đông với không gian rộng thoáng, tiện nghi nhưng vẫn có tầm nhìn đẹp, hướng ra các khu tiện ích bên ngoài. Phòng ngủ được thiết kế ở vị trí khuất, đảm bảo yên tĩnh và riêng tư cho từng thành viên.

Tại The K – Park, các căn hộ không đơn thuần chỉ là nơi để sống, chốn đi về sau mỗi giờ làm việc mà còn là một không gian ấm cúng, là tổ ấm của những gia đình hạnh phúc, nơi đầy ắp tiếng cười, đong đầy tình yêu thương. Để có được những điều đó, mỗi căn hộ tại đây đều được thiết kế thông minh, bài trí không gian tiện nghi, mang tới cho các hộ gia đình một cuộc sống thư thái, thoải mái, là không gian sinh hoạt hạnh phúc sau những giờ làm việc hay học tập mệt nhọc.

Sở hữu căn hộ 02 phòng ngủ, đa tiện ích chỉ từ 1,1 tỉ đồng

Không chỉ ưu việt về thiết kế bên trong các căn hộ, The K – Park còn có kiến trúc tổng thể hài hòa theo phong cách Hàn Quốc hiện đại. The K – Park gồm 03 tòa căn hộ cao lần lượt từ 23, 25 và 27 tầng có tầm nhìn rộng thoáng, hướng ra khu công viên, khu quảng trường và mặt đường lớn.

Ngay sát dự án là 02 công viên lớn: công viên dự án và công viên văn hóa thể thao lớn nhất quận Hà Đông, do đó chỉ cần kéo rèm, mở cửa sổ, cư dân có thể tận hưởng bầu không khí trong lành trong toàn KĐT.

Căn hộ The K – Park có tầm nhìn đẹp hướng ra khu công viên.

The K – Park được bao quanh là các khu biệt thự, liền kề thấp tầng nên các căn hộ The K – Park có tầm nhìn rất thoáng và được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích, hạ tầng đồng bộ sẵn có: khu đường dạo bộ, công viên chung, khu quảng trường, khu vui chơi ngoài trời… cùng hệ thống an ninh khép kín, đảm bảo an ninh, an toàn.

Lối liền giữa 02 tòa tháp là bể bơi ngoài trời, vườn hoa, khuôn viên chung nơi cư dân có thể cùng gia đình, bạn bè tận hưởng cuộc sống trong lành, thư thái ngay tại dự án. Hệ thống tiện ích hiện đại, phòng tập gym, spa, trung tâm thương mại… chắc chắn sẽ mang tới cho cư dân cuộc sống năng động, cơ hội được trải nghiệm các dịch vụ tiện ích hiện đại. Tại The K – Park, chất lượng môi trường sống và tiện ích của cư dân luôn được đặt lên hàng đầu, kiến tạo cộng đồng dân cư văn minh trong KĐT kiểu mẫu.

Thông thường để sở hữu căn hộ thông minh có không gian sống lý tưởng như vậy, khách hàng sẽ phải bỏ ra từ 2 – 3 tỉ đồng. Tuy nhiên tại The K – Park chỉ từ 1,1 tỉ đồng bạn đã có cơ hội trở thành chủ nhân của căn hộ 2 phòng ngủ với đầy đủ nội thất cơ bản. Thanh toán trước 30%, ưu đãi lãi suất 0% lên tới 12 tháng.

Được biết, nhân sự kiện khai trương nhà mẫu vào ngày 12.11 tới, Chủ đầu tư cũng dành tặng nhiều quà giá trị cho khách hàng giao dịch thành công từ ngày 23/10/2017 đến ngày 12/11/2017 với các phần có giá trị lên tới 50 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng mua các căn hộ 07 tòa K2 còn được tặng ngay 01 tour du lịch Mùa thu vàng tại xứ sở Kim Chi trị giá 20.000.000 VNĐ.