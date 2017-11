Chỉ vì một cái like trên Facebook, bạn đã có thể trở thành mục tiêu của các nhà quảng cáo dựa trên tâm lý, một nghiên cứu cho hay

Hẳn nhiều người đã biết các quảng cáo trên Facebook có thể tiếp cận được tới người dùng dựa trên các đặc điểm nhân khẩu học, chẳng hạn như tuổi tác hay giới tính. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, Facebook có thể sử dụng hồ sơ tâm lý của người dùng để cá nhân hoá các quảng cáo trên Facebook, nhằm tăng đáng kể số lượng click và số lần mua hàng? Một nghiên cứu mới đây đã tìm ra điều này.

Các nhà nghiên cứu ở nhiều trường đại học đã nhận ra có sự gia tăng đến 40% số lần nhấp chuột và tăng 50% số lần mua hàng khi các quảng cáo của người dùng được phân loại và điều chỉnh theo các mức hướng nội, hướng ngoại, và xu hướng muốn trải nghiệm cái mới của người dùng.

Những phát hiện này có thể gây ảnh hưởng đến những giao dịch nhỏ, cho đến cả cuộc bầu cử quốc gia

Không cần đến những bài thử nghiệm hay phân tích tâm lý phức tạp, Facebook chỉ cần một cú nhấp "Like" của người dùng để đưa ra các đánh giá tâm lý. Sandra Matz, giáo sư trường Kinh doanh Columbia và cũng chính là tác giả chính của nghiên cứu, phát biểu rằng phát hiện này thật đáng lo ngại.

"Trong trường hợp bạn đang muốn thao túng mọi người, bạn có thể khiến người khác làm những điều đi ngược lại với lợi ích của họ, chẳng hạn như là không tham đi bỏ phiếu vào Ngày Bầu cứ," Matz chia sẻ. "Đó là một viễn cảnh mà bạn không muốn thấy nó xảy ra đâu."

Matz và các đồng nghiệp đã chạy một chiến dịch quảng cáo Facebook trong 3,5 triệu người dùng - đa phần là phũ nữ ở độ tuổi 18 đến 40 ở Anh.

Sau đó, họ tham khảo những thứ mà những người dùng cá nhân đã "like" trên Facebook. Matz nói rằng, việc "like" trên Facebook như là đã vẽ nên một của sổ rõ ràng về nhân cách của người dùng, và đã thiết kế những quảng cáo cụ thể dựa trên những cái "like" đó.

Moran Cerf, một nhà thần kinh học và trợ lý giáo sư Marketing của đại học Northwestern University cho biết, những phát hiện này cho thấy những cải tiển nhỏ thôi cũng có thể làm tăng đáng kể cơ hội bạn click vào một quảng cáo và mua một sản phẩm. Ví dụ: quảng cáo giày chạy bộ dành cho những người hướng ngoại có thể nhấn mạnh việc chạy bộ với bạn bè, trong khi quảng cáo hướng tới người hướng nội sẽ làm nổi bật hoạt động chạy một mình.

"Chỉ bằng việc sắp xếp loại quảng cáo theo tính cách của bạn, họ đã cho thấy bạn có thể có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn hẳn so với việc bạn không sắp xếp quảng cáo, hoặc chỉ sắp xếp ngẫu nhiên," Cerf chia sẻ.

Matz nói rằng việc xác định đối tượng quảng cáo dựa trên tâm lý không phải luôn luôn là một điều xấu. Các công ty mà muốn giúp người dùng tiết kiệm tiền hoặc tham gia vào một lối sống lành mạnh hơn có thể tiếp cận được khách hàng tiềm năng tốt hơn. Tuy nhiên, cô Matz cũng nói rằng cần cẩn trọng với những xu hướng bất chính của việc sử dụng tâm lý để xác định đối tượng quảng cáo.

"Chúng tôi muốn mọi người, bằng một cách nào đó, phải lo lắng về điều này, và phải hành động," Matz cho hay. "Nhưng chúng tôi cũng muốn có một cuộc thảo luận cân bằng hơn". Người dùng nên nhận ra rằng công nghệ không nhất thiết là xấu hay tốt. Các quảng cáo không cứ nhất thiết là đều vô đạo đức, và cô Matz có nói rằng các công ty có thể sử dụng quảng cáo với nhiều mục đích khác nhau.

Facebook không phải là nơi duy nhất mà người dùng có thể bị nhắm mục tiêu tâm lý

Cô Matz nhấn mạnh rằng Facebook chỉ là một trong nhiều nền tảng mà các công ty có thể sử dụng tâm lý để nhắm mục tiêu người dùng. Điều này có thể xảy ra ở hầu như tất cả mọi ngơi, kể cả khi người dùng chỉ có một sự hiện diện kĩ thuật số tối thiểu.

Cô ấy nói: "Bạn có thể dự đoán tính cách và đặc điểm tâm lý từ bất kì các dấu vết kỹ thuật số nào." "Bạn có thể sử dụng những cái "like" Facebook, hoặc lịch sử duyệt web; bạn có thể sử dụng thông tin giao dịch thẻ tín dụng của người dùng, hoặc cả dữ liệu lấy từ điện thoại thông minh. Không có cách nào thoát khỏi điều này đâu, trừ khi bạn nói "không" với tất cả các dịch vụ kỹ thuật số."