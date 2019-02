Chia sẻ của Trung tá CSGT từng dẫn đoàn cho 3 đời Tổng thống Mỹ đến Việt Nam

Nhiệm vụ hàng ngày của CSGT dẫn đoàn

Nhiều ngày qua, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an các tỉnh thành quanh khu vực tổ chức phương án để bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/2, tới đây.

Một trong những lực lượng nòng cốt tham gia đón, đưa các đoàn nguyên thủ, lãnh đạo tới dự hội nghị chính là lực lượng CSGT dẫn đoàn. Trong đó, Đội CSGT dẫn đoàn Công an TP Hà Nội là đơn vị chủ công.

Đối với các chiến sỹ, cán bộ làm công tác dẫn đoàn yêu cầu về sự an toàn, chính xác, phối hợp chặt chẽ... luôn khắt khe hơn.

Là một trong những người từng dẫn đoàn 3 đời Tổng thống Mỹ tới Việt Nam trong gần 20 năm qua, Trung tá Nguyễn Văn Hải - Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết: Nhiệm vụ dẫn đoàn cho các chính khách, nguyên thủ các nước tới Việt Nam là nhiệm vụ hàng ngày đối với các chiến sỹ, đội CSGT dẫn đoàn.

Dàn xe mô tô phục vụ cho việc dẫn đoàn sắp tới.

Chia sẻ với PV về những ngày sắp tới khi đơn vị sẽ dẫn đoàn cho nguyên thủ của Triều Tiên và Mỹ đến Việt Nam, Trung tá Hải nói: Đơn vị bắt đầu chuẩn bị chương trình từ khi có thông báo chính thức về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra tại TP Hà Nội.



Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án rất cụ thể, chi tiết.

Khó khăn trong việc dẫn đoàn lần này chính là lịch trình hoạt động của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên bí mật đến giây phút cuối cùng.

Tuy nhiên, bên phía Công an HN và đội CSGT dẫn đoàn có rất nhiều phương án, có phương án chính thức, có phương án dự phòng.

Các phương tiện phục vụ việc dẫn đoàn lần này được kiểm tra kĩ lưỡng để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tá Hải, về xe cộ, con người, phương tiện đã được đơn vị chuẩn bị từ lâu, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho Hội nghị Thượng đỉnh. Khi có phát sinh, đơn vị vẫn có đầy đủ phương tiện, con người để đáp ứng đầy đủ.



Về phương tiện, yếu tố an toàn được đưa lên hàng đầu. Những chi tiết như máy, đèn, còi, còi hú, cờ... được đơn vị kiểm tra, sửa chữa, thay mới rất chi tiết, đảm bảo sự an toàn cao nhất của phương tiện trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Các phương án dự phòng, cán bộ chiến sĩ phải nắm rõ, chủ động tất cả mọi tình huống khi phía bạn yêu cầu thay đổi tuyến, điểm đón, lộ trình...

Dẫn đoàn 3 đời Tổng thống Mỹ đến Việt Nam

Trung tá Hải cho hay, vào năm 2017 Việt Nam đăng cai sự kiệc APEC và có nguyên thủ của hơn 20 nước trên thế giới tới VIệt Nam và có cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, Trung tá Hải đánh giá sự kiện APEC đơn vị không vất vả như lần Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam vào năm 2016.

Năm 2016, đoàn Tổng thống Mỹ Obama thay đổi lộ trình liên tục. Từ việc ông Obama đi ăn bún chả, đến việc đi vào làng cổ ở Phú Đô, Mễ Trì, nếu không nắm chắc được thông tin thì không thể biết vị Tổng thống Mỹ đi đâu.

Vị lãnh đạo đội CSGT dẫn đoàn Công an TP Hà Nội cho hay, trong lần Hội nghị Thượng Đỉnh sắp tới có nguyên thủ của nước Triều Tiên.

Bộ Công an và Công an Hà Nội cũng đã đưa ra nhiều phương án để đảm bảo đón tiếp phái đoàn Triều Tiên trong đó có ngài Chủ tịch Kim Jong Un trọng thị, an toàn.

"Quy mô Hội nghị Thượng đỉnh lần này lớn, chúng ta được toàn thế giới quan tâm với sự lan toả rất khác.

Tuy nhiên, với bản lĩnh vững vàng, nắm chắc phương án nghiệp vụ, chúng tôi nghĩ rằng không có gì áp lực, lúng túng.

Nắm chắc, làm chắc, lực lượng dẫn đoàn luôn luôn tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ an toàn, hiệu quả...", Trung tá Hải nói.

Công tác bảo vệ các nguyên thủ quốc gia, dẫn đoàn là vòng ngoài, không phải ai cũng được phép tiếp cận các nguyên thủ, nguyên tắc là như vậy.

Trung tá Hải chia sẻ, bản thân đã từng 1 lần bảo vệ cho Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến Việt Nam năm 1997 và tham gia dẫn đoàn đối với 3 đời Tổng thống Mỹ sang Việt Nam trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên với Triều Tiên đây là lần đầu.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, lực lượng dẫn đoàn sẽ đảm bảo thực hiện hiệu quả, an toàn trong công tác tại Hội nghị thượng đỉnh lần này.

Mấy ngày vừa qua, đội CSGT dẫn đoàn Công an Hà Nội đã phục vụ 20 đoàn tới Việt Nam để tham dự, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh.