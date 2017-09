Chiêm ngưỡng kí túc xá đẹp như khách sạn 5 sao của các trường đại học danh tiếng ở Mỹ

Thực tế, hầu hết sinh viên đều không thích sống trong kí túc xá của trường đại học vì cho rằng bản thân bị nhồi nhét trong không gian kín mít chỉ học hành. Thế nhưng sinh viên Mỹ lại không như vậy, các trường đại học này sẽ chứng minh sinh viên của họ được quyền sống và nghỉ ngơi trong khu kí túc đầy đủ tiện nghi, sang trọng và hiện đại. Đó là cách họ thu hút tuyển sinh và giảm căng thẳng cho sinh viên trong môi trường đại học.

Thêm một điểm đặc biệt là nhiều trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên của họ tự do trang trí và thiết kế phòng kí túc xá theo sở thích cá nhân, tạo không gian thoải mái, ấm áp nhất cho mỗi sinh viên học tập và nghỉ ngơi tại khuôn viên trường học.

Tự thiết kế kí túc xá cũng là xu hướng mới của các tân sinh viên năm nay, biến căn phòng tại trường đại học trở thành mái nhà thứ hai của mình. “Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi được ở trong căn phòng đẹp đẽ, ấp cũng và yên tĩnh khi phải sống xa nhà thế này. Nhà trường còn cho phép chúng tôi vẽ tranh và tự trang trí phòng riêng. Tôi nghĩ nó thật sự tuyệt vời vì chúng tôi có thể thoải mái sáng tạo những gì mình thích”, nữ sinh viên Lindy Goodson của trường đại học Mississippi chia sẻ.

Đại học Mississippi, bang Mississippi

Mississippi là một trong số những trường đại học công lập cho phép sinh viên tự thiết kế phòng ngủ theo sở thích và phong cách riêng. Sinh viên có thể tự sơn lại tường, kê giường và vẽ tranh lên tường nếu họ muốn. Kí túc xá của trường có khoảng hơn 5.300 sinh viên tại trú trong 11 khu nhà được thiết kế theo kiểu dân cư, chung cư và villas. Tất cả sinh viên năm nhất của trường đều phải sống trong khu kí túc xá, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Khu kí túc xá của trường cũng có ban quản lý, sửa chữa và tân trang thường xuyên. Sinh viên nộp đơn nhập học của trường Mississippi đồng thời phải nộp cả đơn xin ở kí túc xá kèm theo lệ phí tùy thuộc vào từng loại phòng từ 4.000 USD đến 8.000 USD/ học kì (mức giá cao nhất nếu muốn ở trong khu villas của nhà trường).

Trường đại học Texas State, bang Texas

Cũng giống như đại học Mississippi, Texas State là trường nghiên cứu công ở khu vực San Marcos, thuộc bang Texas. Hiện có khoảng 20% sinh viên của ngôi trường này sống trong kí túc xá hoặc nhà ở thuộc quyền sở hữu của trường, trong đó có đến 95% là sinh viên năm nhất. Khu kí túc xá của đại học Texas State cũng được thiết kế theo kiểu nhà truyền thống và căn hộ chung cư.

Trường đại học Fairfield

Fairfield là trường đại học tư thục tọa lạc tại tiểu bang Connecticut, thuộc vùng New England. Nhà trường cho phép sinh viên ở 4 năm nội trú tại khuôn viên trường học. Kí túc xá của đại học Fairfield được chia làm hai khu chính: The Quad và The Orient, cho phép sinh viên lựa chọn phòng phù hợp với các hoạt động của lớp học và câu lạc bộ họ tham gia. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn cho mọi sinh viên mà nhà trường còn mời đội ngũ nhân viên an ninh, cảnh sát tuần tra thường xuyên trong khuôn viên nhưng vẫn giữ sự riêng tư cần thiết cho sinh viên.

Ngoài ra, ngôi trường này còn có truyền thống mở tiệc “Bữa sáng lúc nửa đêm” vào ngày cuối tuần cho phép sinh viên nội trú ăn uống, hát hò và giải trí cùng với các giáo sư và giảng viên. Đó là cách nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên giảm bớt căng thẳng và giao lưu với nhau nhiều hơn.

The New School, thành phố New York

Ngôi trường nghiên cứu tư nhân The New School nằm ở Lower Manhattan, New York. Mỗi căn nhà ở kí túc xá trường bao gồm 5 phòng chính, ngoài phòng khách, phòng bếp thiết kế hiện đại, studio nghệ thuật, phòng tập nhạc và phòng giặt là riêng... Các khu nhà sẽ có đội ngũ nhân viên quản lý riêng theo dõi và đảm bảo cuộc sống chất lượng cho sinh viên. Thậm chí, khuôn viên kí túc xá còn có phòng tự học cho sinh viên, phòng tập gym và nhà ăn được phụ vụ bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp.

Trường đại học Washington and Lee, bang Washington

Ba năm đầu tiên sinh viên của trường Washington & Lee sẽ phải ở ký túc xá. Có hai khu kí túc gần trường nhất được phân bố riêng cho các sinh viên năm đầu nhập học. Đây là ngôi trường có hai nhánh trực thuộc trường Thương mại, Kinh tế và chính trị Williams và trường đại học Luật ở Lexington, Virginia.

Đại học North Florida, Jacksonville, bang Florida

Osprey Fountains là tổ hợp kí túc xá được xây dựng từ năm 2009 của trường đại học North Florida. Các sinh viên của trường có thể tự hào được hưởng thụ những tiện nghi cao cấp như trung tâm thể dục, phòng trò chơi điện tử và thư viện. Hồ bơi lớn ngoài trường được thiết kế uốn lượn bao quanh khu kí túc giống như một dòng sông nhỏ, cho phép sinh viên thư giãn sau giờ học.

Phòng ngủ tại Osprey Fountains được chia làm hai loại: phòng đơn và phòng đôi. Mỗi phòng đều được trang bị nội thất hiện đại, phòng tắm riêng cho mỗi sinh viên. Chi phí ở khu kí túc xá này khoảng 1.130 USD – 5.000 USD/ học kì.

Đại học Arizona, tiểu bang Arizona

Khu kí túc xá của trường Arizona được dân nội trú ví von như khách sạn cao cấp với các phòng ngủ sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Thậm chí, không chỉ phòng tập thể thục, phòng sinh hoạt và sân bóng chuyền cát cho sinh viên mà trường Arizona còn xây dựng cả một khu spa và phòng sông hơi giúp sinh viên giải trí, thư giãn. Trên sân thượng tòa nhà còn có bể bơi vô cực với tầm nhìn bao quát quang cảnh thành phố tuyệt đẹp.

Viện Đại học Harvard, bang Massachusetts

Vốn là một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới, tất cả khu kí túc xá của Harvard đều độc đáo và mang đậm dấu ấn lịch sử. Ví dụ như khu Hurlbut của Hardvard nổi tiếng với thiết kế hoàng gia, ấm áp với lò sưởi trong phòng. Mỗi phòng có tối đa 6 người và nhà tắm rộng rãi.

Mỗi khu kí túc xá đều rất gần với thư viện và có nhà hàng phục vụ ban đêm, công viên xanh nên sinh viên có thể tổ chức dã ngoại ngay trong trường học. Chi phí cho mỗi học kì ở kí túc xá của sinh viên Harvard khoảng 10.000 USD.