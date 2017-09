Chiến dịch “giải cứu” lợn: Bộ Công an đã tiêu thụ thịt vượt chỉ tiêu

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai các hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi trong lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, Bộ Công an đã thực hiện khẩn trương, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương và đã đạt được các kết quả đáng khích lệ sau 3 tháng triển khai Chiến dịch.

Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, Bộ Công an đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân hiểu, vận động gia đình và cộng đồng tăng cường sử dụng nhiều hơn thịt lợn của người chăn nuôi trong nước tại các bữa ăn hàng ngày; tăng cường thu mua cấp đông, sản xuất đồ hộp các sản phẩm thịt lợn, nông sản và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan trong thực hiện các giải pháp nhằm từng bước ổn định và phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng.

Cổng thông tin Bộ Công an còn cho hay, các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã phối hợp với cơ quan liên quan phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc nhập khẩu lậu thực phẩm, nông sản qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã đưa ra các tiêu chí cụ thể khi xây dựng Kế hoạch hành động đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi….

Kết quả sau 3 tháng thực hiện Chiến dịch, Bộ Công an đã tiêu thụ 3.650 tấn thịt lợn (vượt chỉ tiêu đề ra 480 tấn)./.