Chiến lược làm vợ tài phiệt kéo dài 20 năm và cái kết bị mang danh "máy đẻ" của "Cô dâu bạc tỷ châu Á"

Được gả vào hào môn danh giá, quyền thế là ước mơ cả đời của nhiều cô gái. Vậy nhưng, Lý Gia Thành - con trai tài phiệt Lý Triệu Cơ chỉ có một, và người đàn ông này cũng chỉ chọn cho mình một người con gái nâng khăn sửa túi cho anh cả đời: Từ Tử Kỳ . Có thể nói, con đường bước chân vào gia môn nhà họ Lý đến với Từ Tử Kỳ quá sức thuận lợi. Nhiều người cho rằng Từ Tử Kỳ là người phụ nữ may mắn nhất thế giới này, vậy nhưng không. Để có được cuộc sống mà ai ai cũng phải ước ao, Từ Tử Kỳ có tới 20 năm để chuẩn bị.

1. Cuộc sống trung lưu của mỹ nhân họ Từ

Từ Tử Kỳ sinh năm 1982 trong một gia đình trung lưu ở Hong Kong. Ngay từ năm 5 tuổi, Từ Tử Kỳ đã theo bố mẹ di dân sang Úc. Cả một thời thơ ấu, cô sống bên gia đình ở Gold Coast trước khi quay trở lại Hong Kong để học chương trình đại học.

Không xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Từ Tử Kỳ chỉ là cô con gái bé bỏng có bố mẹ là công nhân viên chức. Bố cô là Từ Truyền Thuận, kế toán của công ti điện CLP của Hong Kong, sau trở thành thành viên của Viện kế toán công chứng Hong Kong. Mẹ của cô là bà Bành Lôi Phương, bà cùng với những người bạn thân thiết của mình thành lập nên công ti cung cấp thiết bị vệ sinh mang tên "Lệ Khiết Bảo". Cô còn có một người em gái nữa tên Từ Tử Hân.

Ngay từ khi còn tấm bé, mỹ nhân họ Từ đã sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu và thanh tú. Bố mẹ không để hai chị em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, điều kiện gia đình hoàn toàn giúp cô nàng được học tập và tự do vui chơi cùng bạn bè trang lứa mà không cần phải so đo tính toán. Vậy nhưng, so với gia thế nhà họ Lý, gia cảnh nhà mỹ nhân Từ Tử Kỳ vẫn giống như thuộc về 2 thế giới khác nhau.

2. Hành trình "tôi luyện" của Từ Tử Kỳ dưới sự dạy dỗ của bố mẹ



Nhà không hề thiếu của ăn của để, vậy nhưng, trong suy nghĩ của bà Bành Lôi Phương, đời người con gái hạnh phúc nhất là được gả cho gia đình giàu có. Với tâm niệm như vậy, bà đã "đánh bóng" cô con gái xinh đẹp của mình trở thành một viên ngọc hoàn mỹ.

Ngay từ bé, bà Bành Lôi Phương chưa hề yêu cầu 2 cô con gái rượu mình phải làm việc nhà, cũng không bắt ép con gái phải bươn chải kiếm sống. Đôi bàn tay của Từ Tử Kỳ trắng muốt nuột nà vì chẳng phải làm việc nặng. Mẹ cô luôn rủ rỉ với con gái mình rằng: "Đôi bàn tay này tương lai chỉ có đeo nhẫn kim cương mới là đẹp nhất".

Suy nghĩ của bố Từ Tử Kỳ có phần khác biệt. Ông coi con gái như viên ngọc quý giá, nâng niu và chiều chuộng, nhưng luôn dạy con phải biết đọc sách và lễ nghi. Không phải làm việc nhà, điều mà ông cần chính là con gái phải được hưởng sự giáo dục tốt nhất. Từ Tử Kỳ lớn lên, dù không phải là một "mọt sách", nhưng cũng là sinh viên ưu tú trong mắt thầy cô và bạn bè.

3. Những mối tình bị bố mẹ phản đối của Từ Tử Kỳ chỉ vì "chưa xứng tầm"

Năm 1996, nhan sắc và vẻ đẹp trí tuệ của mỹ nhân họ Từ (khi ấy mới 14 tuổi) đã được công ti người mẫu Elite nhìn trúng. Rất nhanh sau đó, Từ Tử Kỳ trở thành người mẫu độc quyền, chính thức bước chân vào showbiz rối ren.

Nhan sắc thanh tú, ngọt ngào của Từ Tử Kỳ ngày đó chiếm được cảm tình lớn từ phía công chúng. Cô nhanh chóng nhận được nhiều lời mời hợp tác chụp ảnh và quay phim. Về phía ông bà Từ, dù rằng không cực lực phản đối con gái vào showbiz nhưng kiên quyết không cho con nhận những bộ phim quy mô lớn, chụp ảnh phong cách hở hang táo bạo.

Sống giữa showbiz nhiều tranh tối tranh sáng, không chỉ có danh tiếng, nghệ sĩ phải cần có năng lực thật sự mới có thể trụ vững với nghề. Tham gia một vài dự án điện ảnh và truyền hình, song tên tuổi của Từ Tử Kỳ vẫn không thể bật cao ngoài nhan sắc được khen ngợi hết lời. Thực tế, chí hướng của Từ Tử Kỳ không nằm trong showbiz.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận 1 điều rằng, showbiz cũng tạo vô số điều kiện cho các người đẹp giao lưu với tầng lớp đại gia.

Một nhan sắc dịu dàng, một bối cảnh gia đình không thể chê ở điểm nào, học vấn lại xuất sắc,… tất cả tạo nên một Từ Tử Kỳ tiểu thư danh giá, ai ai cũng nể phục và cảm mến.

Năm 2000, cô tham gia bộ phim mang tên "The Green Hope", nhờ đó quen biết đến con trai của tài tử Hồng Kim Bảo là Hồng Thiên Minh. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp dạo phố vô cùng tình cảm. Dù rằng mười mươi là hẹn hò với nhau, và Hồng Thiên Minh được coi là "Tinh nhị đại" (thế hệ thứ 2 trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ), gia đình có quyền thế và tiền bạc, vậy nhưng anh lại không vừa mắt bà Từ. Bà cho rằng, anh không phải là đức lang quân lý tưởng của con gái. Để ly gián cặp đôi, bà Từ gửi con gái sang Anh Quốc du học. Cả hai ngậm ngùi chia tay sau 2 năm hẹn hò.

Từ Tử Kỳ tiếp tục vướng vào lưới tình của 1 chàng trai ngoại quốc tên Brian. Mặc dù không phản đối chuyện tình này giống như cách mà bà đã làm với Hồng Thiên Minh, nhưng bà vẫn cho rằng đây chưa phải là người đàn ông của cuộc đời cô con gái rượu. Sau 1 năm, cả hai chia tay, lý do là vì "gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều".

Bố mẹ của Từ Tử Kỳ vẫn cân nhắc và mong muốn con gái có một "hồ sơ" thật đẹp và hoàn hảo. Chính vì lẽ đó, Từ Tử Kỳ hoàn thành tấm bằng thạc sĩ trong quá trình học tại Anh Quốc.

4. Từ Tử Kỳ - "Cô dâu bạc tỷ" của châu Á

Không phải vị đại gia nào cũng chỉ muốn cô vợ của mình xinh đẹp mà không có đầu óc. Rất nhiều người để ý đến việc bà xã tương lai của mình tài sắc vẹn toàn, không chỉ có nhan sắc mà còn phải có tài hoa.

Để có thể lọt vào mắt xanh của đại gia họ Lý, bản thân Từ Tử Kỳ ngoài tấm bằng thạc sĩ còn sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ. Ngoài tiếng Quảng Đông, Thượng Hải, cô còn biết tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý. Nguồn tin cho biết, Từ Tử Kỳ còn có trong tay chứng chỉ năng lực tiếng Nhật "xịn sò".

Năm 2004, Từ Tử Kỳ gặp gỡ Lý Gia Thành. Thực tế, từ năm 17 tuổi, cặp đôi đã biết đến nhau, vậy nhưng phải đến năm Từ Tử Kỳ 22 tuổi, cả hai mới chính thức hẹn hò.

Lý Gia Thành là con trai của trùm bất động sản Hong Kong Lý Triệu Cơ. Ông là chủ sở hữu Tập đoàn Nhà đất Henderson, năm 2012 từng lọt vào top 20 người giàu nhất thế giới với vị trí thứ 19 với tổng giá trị tài sản lên đến 25 tỷ đôla (hơn 500 ngàn tỷ đồng). Năm 2015, Lý Triệu Cơ tuyên bố rút lui khỏi ghế chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám độc, giao lại cho con trai Lý Gia Thành lên "nắm cơ ngơi". Dù rằng Lý Gia Thành chỉ là con trai thứ của Lý Triệu Cơ nhưng anh lại là người mà cha yêu thương và tin thưởng nhất. Một phần lớn tài sản của ông đã được ông chuyển cho con trai.

Lý Triệu Cơ (đứng giữa) và Lý Gia Thành (ngoài cùng bên phải)

Năm 2006, toàn châu Á phải sửng sốt với đám cưới trăm triệu đô của Lý Gia Thành và Từ Tử Kỳ được tổ chức long trọng và hoành tráng tại Sydney (Úc). Lý do vì sao cặp đôi chọn thành phố này để làm hôn lễ là bởi đây chính là quê hương thứ hai của Từ Tử Kỳ. Đám cưới tiêu tốn của gia đình họ Lý số tiền lên tới 700 triệu tệ (tương đương gần 2500 tỷ đồng)

Hôn lễ ngàn tỷ của Từ Tử Kỳ và Lý Gia Thành tổ chức vào ngày 15/12/2006, địa điểm tổ chức đưa đón là vườn thực vật Royal Botanic Gardens có view nhìn sang nhà hát Opera Sydney, còn tối đến, cặp đôi có tiệc cocktail nhẹ nhàng với quan khách tại quán bar State Theatre nổi tiếng.

Cặp đôi bạc tỷ Từ Tử Kỳ - Lý Gia Thành

Lý Gia Thành phải khó khăn lắm mới lấy được lòng người đẹp, anh chẳng tiếc công tiếc của bỏ ra 100 triệu tệ (tương đương gần 350 tỷ đồng) để tổ chức một hôn lễ toàn vẹn với cách thức trang trí theo ý của Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ thay 2 váy cưới. Một cái của nhãn hiệu Esoada đính thạch anh quý trị giá 150 ngàn tệ (hơn nửa tỷ đồng), còn tiệc tối, cô mặc một váy cưới khác được thiết kế bồng bềnh giống váy công chúa, trị giá 350 ngàn tệ (gần 1,3 tỷ đồng). Cả hai bộ váy tiêu tốn hết 500 ngàn tệ (tương đương gần 1,8 tỷ đồng).

Cô dâu Từ Tử Kỳ xuất hiện với bộ váy trắng tinh khôi, nổi bật là bộ trang sức gồm dây chuyền, nhẫn, vòng tay đều là kim cương. Chiếc nhẫn trên tay còn đặc biệt hơn nữa khi viên kim cương do chính Lý Gia Thành... đào được, sau đó cũng tự tay chế tác để làm vật cầu hôn bạn gái, đủ cho thấy sự thành tâm của vị đại gia này với kiều nữ TVB. Ngoài ra, Từ Tử Kỳ còn có một sợi dây khác đính ngọc bích cỡ lớn.

Dù rằng váy cưới của cô dâu "chỉ" giá trị gần 1,8 tỷ đồng, song toàn bộ nữ trang trên người, gồm vòng cổ, nhẫn, hoa tai của Từ Tử Kỳ lại có giá trị gấp... 60 lần. Buổi lễ buổi sáng và buổi chiều, Từ Tử Kỳ đều đeo set đồ khác nhau. Ước tính toàn bộ số trang sức này trị giá 30 triệu tệ (tương đương 105 tỷ đồng).

Toàn bộ chi phí máy bay, xe hơi hạng sang, ăn ở ngủ nghỉ đưa đón khách mời đều do nhà trai "bao thầu". Có tất cả 100 vị khách quý của hai họ cùng bay tới Australia để tham dự đám cưới, do đó số tiền dành chi cho khoản này được ước tính rơi vào khoảng 6,74 triệu tệ (hơn 23 tỷ đồng).

5. Hoàn thành ước nguyện của cha mẹ nhưng bị mang danh "cái máy đẻ" cho nhà tài phiệt

Cuối cùng, Từ Tử Kỳ đã hoàn thành "ước mơ" của mẹ cô - trở thành con dâu nhà tài phiệt, vừa có chức vừa có quyền.

Rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí, toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, 8 năm qua, người đẹp sinh cho nhà chồng 4 thiên thần nhỏ 2 trai 2 gái. Tin tức về cô trên báo chí chỉ xoay quanh việc "vừa hạ sinh quý tử", "lại mang bầu lần nữa".

Cuộc sống nhà hào môn Từ Tử Kỳ chưa một lần chia sẻ, vậy nhưng những gì mà người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ cuộc cạnh tranh ngầm giữa các thế lực nhà họ Lý. Anh trai Lý Gia Thành sinh tới 3 người con, Từ Tử Kỳ cũng phải "lao vào cuộc chiến" để có cho mình và các con một chỗ đứng vững chắc giữa gia sản tỷ đô của bố chồng.

Tuy vậy, cả bố chồng và chồng cô đều ủng hộ hết mực. Sinh con thứ 4 xong, Từ Tử Kỳ được chồng thưởng nóng du thuyền trị giá cả triệu đô cộng thêm nhiều bộ trang sức quý giá. Ông Lý còn vui mừng phát hồng bao cho 1500 nhân viên dưới quyền, mỗi hồng bao có 10 ngàn đôla Hong Kong (tương đương 30 triệu đồng).

Dù rằng đã từng tuyên bố không muốn sinh thêm con, nhưng trái ngược với ý muốn của cô, bố chồng "khuyến khích" con dâu rằng, nếu như mang bầu lần thứ 5, ông sẽ thưởng 1 tỷ đôla Hong Kong (3000 tỷ đồng). Vì tuyên bố này của ông Lý Triệu Cơ, nhiều người tỏ ra ái ngại cho Từ Tử Kỳ, cho rằng trong mắt gia đình nhà chồng, cô không khác gì "máy đẻ".