Chiều nay, CMC tố bị FPT cắt cáp, thị trường Internet lại dậy sóng

Đây không phải là lần đầu tiên CMC và FPT tố nhau về vấn đề cắt cáp. Hồi tháng 10/2016, FPT Telecom đã cắt cáp của CMC Telecom vì cho rằng đơn vị này vi phạm hợp đồng khi tự ý kéo cáp Internet vào hầm cáp do FPT đầu tư mà không báo trước. Phía CMC cho rằng, FPT Telecom tiến hành cắt cáp của CMC tại số 81 Cách mạng Tháng 8, quận 10, TPHCM cho dù CMC không vi phạm thanh toán và hợp đồng.

Vụ việc đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ khách hàng quốc tế trên tuyến Cách mạng Tháng 8. Tuy nhiên, phản pháo trước những cáo buộc này, FPT Telecom phát đi thông cáo cáo chí cho rằng, CMC Telecom đã vi phạm hợp đồng khi tự ý kéo cáp Internet vào hầm cáp do FPT đầu tư mà không báo trước. CMC Telecom có thỏa thuận với FPT Telecom về việc thuê hạ tầng trước đó, nhưng trong quá trình triển khai, phía CMC Telecom đã có động thái "lắp thêm" cáp vào những khu vực không có trong hợp đồng.

Tại thời điểm đó, ông Vũ Thế Bình, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) cho rằng, với việc quản lý đô thị chưa tốt như hiện nay thì còn nhiều tranh chấp giữa các doanh nghiệp hạ tầng và bộ mặt mỹ quan đô thị còn bị ảnh hưởng. Cụ thể, ông Bình cho rằng, quan điểm của VIA là các doanh nghiệp kinh doanh thì trước tiên cần tuân thủ pháp luật cũng như thỏa thuận kinh tế giữa các bên. Khi có tranh chấp, trước tiên các bên nên ngồi lại với nhau để trao đổi, thỏa thuận trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các bên.Trong trường hợp không thể thỏa thuận được với nhau, kể cả có sự tham gia hòa giải của các cơ quan liên quan thì phải ứng xử theo quy định của pháp luật, như kiện ra tòa chẳng hạn. "Hợp đồng giữa các bên tham gia đều quy định rõ điều khoản chấm dứt hợp đồng hay kiện ra tòa án dân sự", ông Bình nói.

Nhưng một lần nữa, sự việc này cho thấy quản lý đô thị của Việt Nam chưa được tốt, hay nói cách khác là các quy định về sử dụng chung hạ tầng viễn thông, quy hoạch hạ tầng viễn thông còn chưa sát thực tế. Với tình hình này, sẽ còn nhiều tranh chấp giữa các doanh nghiệp hạ tầng, và bộ mặt mỹ quan đô thị còn bị ảnh hưởng, nếu các cơ quan chức năng không có phương án căn cơ. ICTnews sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả về diễn tiến vụ việc này.