Chiều tối nay áp thấp nhiệt đới vào các tỉnh Quảng Bình - Đà Nẵng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 04 giờ ngày 09/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km và còn có thể mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 09/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Bình-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (50km/giờ).

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khoảng chiều tối và tối nay (09/10) sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 10/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ trưa nay (09/10), khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo gió giật trên đất liền: Từ chiều nay, khu vực ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió giật cấp 6-7.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 07h ngày 09/10 đến 19h ngày 10/10 phổ biến 100-150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 150-200mm. Từ chiều tối nay ở Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vừa, có nơi mưa to.