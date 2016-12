Chính thức mở bán Dự án New Hội An City

Buổi lễ mở bán đã đón tiếp hơn 260 nhà đầu tư với mong muốn tìm hiểu và đầu tư vào một trong những quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc My Second Home, ông Nguyễn Xuân Lộc cho biết : “Là đơn vị chuyên phân phối bất động sản và đặc biệt tập trung chính vào sản phẩm nghỉ dưỡng, nên My Second Home có cơ hội được tìm hiểu khá nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng trên thị trường thì theo nhận định chung chúng tôi đánh giá đây là một trong những sản phẩm condotel an toàn, đẳng cấp và đáng để đầu tư năm 2017”.

Bãi biển An Bàng là một trong 16 bãi biển đẹp nhất châu Á, dự án Condotel và biệt thự biển New Hội An city có vị trí đẹp chỉ các bãi biển vài bước chân. Với nỗ lực và quyết tâm của chủ đầu tư, cũng như sự ủng hộ tin tưởng của toàn thể khách hàng, dự án Condotel và biệt thự biển New Hội An đang gấp rút hoàn thành tiến độ, đảm bảo về chất lượng và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào quý II năm 2017.

Có mặt tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Thiêu, chủ nhân đầu tiên trong buổi mở bán, sở hữu căn C306 phấn khởi cho biết: “Sau một thời gian dài tìm hiểu dự án New Hội An city , tôi nhận ra tiềm năng đầu tư của dự án rất cao, đầy đủ cả thiên thời địa lợi, nhân hòa. Đây là dự án Condotel ngay sát mặt biển rất lãng mạn, có lượng cung khan hiếm và là dự án Condotel duy nhất ở Hội An.

Chính sách bán hàng của chủ đầu tư rất hấp dẫn và tôi đã xuống tiền ngay để được hưởng ưu đãi đặc biệt ngày mở bán là chiết khấu 3% cho 10 khách hàng đầu tiên và 2 đêm nghỉ miễn phí tại thương hiệu khách sạn danh tiếng Ozo, 28 đêm nghỉ dưỡng trong hệ thống nghỉ dưỡng của đơn vị quản lý là tập đoàn BHMA trên khắp Châu Á Thái Bình Dương, cũng như cam kết thuê lại với mức 10.5%/năm trong 5 năm đầu. Cả gia đình đang rất háo hức chờ ngày nhận nhà vào hè năm 2017 để cả nhà cùng đi nghỉ dưỡng và mua sắm tại quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp này!

Đại dự án nghỉ dưỡng New Hoi An City có thiết kế vô cùng ấn tượng với trung tâm thương mại rộng lớn và độc đáo hàng đầu miền trung.

Cùng chung tâm trạng với chị Thêu, hàng trăm khách hàng có mặt tại buổi lễ mở bán cũng cảm nhận được không khí mua bán sôi động của dự án những ngày cuối năm. Ngay tại sự kiện đã có rất nhiều nhà đầu tư chọn được cho mình những căn Condotel ưng ý.

Đại diện chủ đầu tư HB cho biết : “HB luôn tâm niệm mong muốn xây dựng và gìn giữ những giá trị văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của du lịch Quảng Nam. Thông điệp từ HB là thái độ sống cũng như thái độ kinh doanh chân thành và minh bạch. Nỗ lực mang lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư.”

Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp Việt Nam New Hội An City tọa lạc ngay chỉ cách phố cổ Hội An 5.2 km và cách sân bay Đà Nẵng 24 km.

Đặc biệt các căn Condotel và biệt thự biển ở New Hội An City đều nằm ngay bờ biển, đón nhận những luồng gió tươi mát từ mặt biển, khách du lịch có thể thoải mái chạy bộ, đi dạo mà không bị phiền nhiễu của giao thông. Một số những dự án Condotel ở Đà Nẵng hay Nha Trang khách du lịch phải băng qua đường và đối mặt với giao thông trước khi ra đến bãi tắm.

Với mức giá hấp dẫn lại nằm trong phân khúc của thị trường là Condotel và biệt thự biển, New Hội An City được dự báo sẽ tạo sức hút rất lớn trên thị trường bất động sản thời điểm cuối năm.

Dự án New Hoi An City tọa lạc ngay trên bãi biển An Bàng và phía trước mặt là đảo Cù Lao Chàm.

Hiện nay, công trình đã xây xong phần thô, đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục của dự án liên quan đến kỹ thuật và nội thất, cảnh qua. Với tiến độ xây dựng khẩn trương như hiện nay, chủ đầu tư cho biết cam kết bàn giao căn hộ cho khách hàng vào tháng 5 năm 2017 và chính thức đưa vào khai thác vào mùa hè năm 2017.

