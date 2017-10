Chính thức mở rộng đối tượng được nhập hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, NHNN cấp Giấy ủy nhiệm từng lần cho Nhà máy in tiền Quốc gia để tổ chức tiếp nhận từng lô hàng nhập khẩu (trong cùng một hợp đồng).

Tuy nhiên thời gian tới, để phục vụ việc in tiền của NHNN, NHNN có chủ trương mở rộng đối tượng được nhập hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền, không chỉ có một đơn vị là Nhà máy in tiền Quốc gia như hiện nay. NHNN đã trình Chính phủ giao nhiệm vụ in tiền và nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư (mực, giấy in tiền...) phục vụ việc in, đúc tiền cho một đơn vị thuộc ngành ngân hàng có đủ tư cách pháp lý và cơ sở vật chất.

Được sự cho phép của Chính phủ, nay NHNN sửa thông tư theo hướng, quy định đối tượng chỉ định nhập khẩu là "cơ sở in, đúc tiền" để đảm bảo tính pháp lý cho việc thực hiện.