[Chọn cổ phiếu] 3 cổ phiếu bia mới mẻ của UPCoM có gì hấp dẫn?

Tiếp nối sự kiện hai “ông lớn” ngành bia là SAB và BHN lần lượt lên sàn thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, nhiều công ty con, công ty liên doanh liên kết trực thuộc SAB bắt đầu có kế hoạch niêm yết trong thời gian tới. Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia phân tích của CTCK Chứng khoán Rồng Việt đã đưa ra một số đánh giá nhanh về hoạt động của ba công ty bia thuộc hệ thống sản xuất của SABECO đang có kế hoạch niêm yết lên sàn UPCoM trong cuối năm 2016 và đầu năm 2017.

CTCP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (SBL)

Đánh giá chung: CTCP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (SBL) là công ty liên doanh liên kết thuộc SAB (SAB sở hữu 20%). Hoạt động kinh doanh của SBL khá vượt trội so với các công ty bia còn lại. Hiện tại, công ty đã nộp đơn đăng ký lưu ký lên Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và sẽ tiến hành niêm yết lên sàn UPCoM trong đầu năm 2017. VDSC ước tính P/E hợp lý đối với các doanh nghiệp thuần về sản xuất bia (nói cách khác là các công ty bia thuộc SAB) ở mức 13-15 lần. Do vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc đầu tư vào SBL sau khi doanh nghiệp công bố giá tham chiếu niêm yết trong thời gian tới.

CTCP Bia Sài Gòn Quảng Ngãi (BSQ)

Đánh giá chung: CTCP Bia Sài Gòn Quảng Ngãi (BSQ) hiện đang là công ty con do SAB nắm 67% vốn điều lệ. So với SBL, dòng sản phẩm chủ lực của công ty thuộc phân khúc cấp trung và bình dân, do vậy biên gộp và biên ròng của BSQ đều kém hơn. Công ty đã nộp đơn xin niêm yết và dự kiến sẽ giao dịch trên UPCoM vào đầu năm 2017. Trong phiên giao dịch ngày 19/12/2016, BSQ được giao dịch trên OTC với mức giá 42.000 đồng/cổ phiếu.

Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh (SB1)

Đánh giá chung: CTCP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh (SB1) hiện đang là công ty con thuộc SAB (nắm 55% vốn điều lệ). Do tự phát triển dòng sản phẩm (bia Vida và nước đóng chai), chi phí bán hàng và QLDN của doanh nghiệp khá cao nếu so với các doanh nghiệp còn lại trong hệ thống của SABECO. Công ty vừa lên sàn UPCoM vào ngày 26/12/2016 với giá giao dịch hiện tại là 24.100 đồng/cp. SB1 đang giao dịch với mức P/E là 12 lần (2015), tương đối phù hợp đối với các doanh nghiệp thuần về sản xuất bia.

