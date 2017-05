Chọn lối sống xanh, tại nơi được mệnh danh là lá phổi xanh của quận 7

Khối nhà A1, dự án The Era Town, được các kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm và các chuyên gia về kỹ thuật thiết kế với diện tích hợp lý từ 49 – 125m2 (1-3 phòng ngủ), giá chỉ từ 1,1 tỷ/căn. Tầm nhìn ban công mỗi căn hộ được mở rộng tối đa với lan can thiết kế thông thoáng tạo ra một không gian cảnh quan đẹp hướng thẳng ra dòng sông Phú Xuân uốn lượn êm đềm ngay phía dưới tòa nhà.

Từ The Era Town, cư dân chỉ mất 3 phút di chuyển bằng xe máy qua đường 15B là đến trung tâm khu đô thị hiện đại tại Phú Mỹ Hưng để tận hưởng chung những tiện ích cao cấp. Do đó, ngoài tiện ích nội khu hoàn hảo sẵn có, cư dân còn được thừa hưởng những tiện ích ngoại khu tốt nhất từ khu đô thị hàng đầu này như: các trường học quốc tế, các bệnh viện hiện đại hàng đầu hiện nay, các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại,...

Đường 15B, nối Nguyễn Lương Bằng, chụp ngày 20/04/2017.

Với gần 2km công viên bờ sông luôn rợp bóng mát cây xanh, thì không quá khi nhận định “Cần Giờ là lá phổi xanh của thành phố và The Era Town chính là lá phổi xanh của quận 7”. Khi được hỏi về cuộc sống sau thời gian định cư tại The Era Town, cư dân Ngọc Hà đã sinh sống 2 năm tại khu B, cho biết: “Thật sự, The Era Town đúng là nơi ở tuyệt vời dành cho gia đình có trẻ em và người lớn tuổi. Vì nơi đây không gian sinh hoạt vô cùng an toàn và trong lành. Cư dân sau ngày làm việc vất vả, về nhà sẽ cảm thấy thoải mái như không gian nghỉ dưỡng, tách xa ồn ào, bụi bặm của thành phố. Điều đó, tạo nên sức hấp dẫn riêng của dự án. Gia đình Hà đã ở nhiều dự án cao cấp ở quận 2 nhưng chưa ưng ý, khi đến đây thăm một người bạn đã phát hiện ra nên rất thích không gian ven sông nơi đây và quyết định dọn về đây sinh sống”.

Cư dân The Era Town tản bộ mỗi chiều tại công viên bờ sông dài gần 2km.

Theo thông tin từ nhà đầu tư dự án The Era Town, khu dân cư Kỷ Nguyên, dự án sẽ mở bán 430 căn hộ, diện tích từ 49 -125m2, với giá cả cạnh tranh tại quận 7, giá chỉ từ 1,1 tỷ/căn. Đặc biệt, nếu mua căn hộ trong dịp mở bán ngày 27/05/2017, người mua sẽ có cơ hội nhận được quà tặng là điện thoại Iphone 7 Plus. Mọi thông tin về dự án và các chương trình khuyến mãi, xem tại www.eraduckhai.vn hoặc liên hệ hotline 01639 288 288.

