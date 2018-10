Chủ công ty tố cấp dưới mua hóa đơn khống

VKSND TP Biên Hòa , Đồng Nai vừa có cáo trạng truy tố ba bị can Vũ Việt Hà , Nguyễn Thị Hoàn (nguyên giám đốc; kế toán Công ty Cổ phần Đồng Việt Phú ở TP Biên Hòa) và Bùi Thị Ngọc Cần (giám đốc chi nhánh của công ty tại Bắc Ninh) về tội trốn thuế.

Gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,7 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Công ty Đồng Việt Phú là công ty con của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai, do ông Bùi Thế Kích làm chủ tịch HĐQT. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, công ty mua phế liệu sử dụng tái sinh là nguyên liệu đầu vào để sản xuất vải không dệt nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Để hợp thức hóa nguyên liệu đầu vào với mục đích kê khai khấu trừ thuế, từ năm 2013 đến 2015 các bị can Hà, Hoàn và Cần liên hệ với nhiều công ty ở TP.HCM, Hà Nội, Thanh Hóa mua 25 hóa đơn khống cho công ty và chi nhánh ở Bắc Ninh. Sau khi mua được hóa đơn khống, kế toán dùng tài khoản công ty và chi nhánh để chuyển số tiền ghi trong hóa đơn cho công ty bán hóa đơn. Nhận được tiền, các công ty bán hóa đơn khống giữ lại 10% rồi chuyển trả ngược vào tài khoản các cá nhân của Công ty Đồng Việt Phú.

Công an xác định trong số 25 hóa đơn mua khống, bị can Hoàn sử dụng 16 hóa đơn để kê khai, hạch toán báo cáo thuế, hợp thức hóa thuế GTGT và chi phí nguyên liệu đầu vào của Công ty Đồng Việt Phú. Chín hóa đơn còn lại sử dụng để kê khai, hạch toán báo cáo thuế, hợp thức hóa thuế GTGT cho chi nhánh tại Bắc Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,7 tỉ đồng.

Không chỉ bị cáo buộc mua hóa đơn, Công ty Đồng Việt Phú và chi nhánh còn bán hàng chục hóa đơn khống cho nhiều công ty ở TP.HCM và một số tỉnh trị giá hơn 13,4 tỉ đồng. Sau khi việc bán hóa đơn khống bị phát giác, tám công ty mua hóa đơn của Công ty Đồng Việt Phú đã đến cơ quan thuế địa phương kê khai bổ sung, tự hủy bỏ hóa đơn bất hợp pháp. Cơ quan thuế địa phương ra quyết định phạt hành chính nên khi vào cuộc, cơ quan công an không có cơ sở để xử lý hình sự những công ty này.

Sa thải trước khi bị khởi tố

Công an xác định năm 2015, khi phát hiện sai phạm, công ty sa thải nguyên giám đốc Vũ Việt Hà. Chủ tịch HĐQT của công ty đã tố cáo việc mua hóa đơn khống để hợp pháp hóa chứng từ đến công an.

Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai xác minh, làm rõ. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Vũ Việt Hà, Công an tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đến đầu tháng 1-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa kết luận, đề nghị VKS truy tố bị can Hà nhưng VKS không đồng tình, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì cho là còn bỏ lọt tội phạm.

Nhận lại hồ sơ, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố thêm Hoàn và Cần cùng về tội trốn thuế, đồng phạm với bị can Hà, đề nghị VKS truy tố ba bị can...

Riêng chủ tịch HĐQT Công ty Đồng Việt Phú (cũng là chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai), cơ quan tố tụng xác định: Việc chỉ đạo, điều hành trực tiếp hoạt động của Công ty Đồng Việt Phú là do giám đốc Hà đảm trách. Về lời khai của bị can Hà “mua, bán hóa đơn khống và sử dụng để hợp thức hóa chứng từ có trao đổi, đồng ý của chủ tịch HĐQT công ty” chỉ là lời khai một phía, không có chứng cứ để xử lý người này với vai trò đồng phạm.

Các cơ quan tố tụng đang hoàn tất các thủ tục để đưa vụ án ra xét xử.