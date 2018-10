Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu điều tra vụ 2 xe buýt bị đập phá

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương tiến hành điều tra, ngăn chặn và xử lý đối tượng phá hoại tài sản xe buýt công cộng của thành phố.

Trước đó, Sở GTVT thành phố đã nhận được văn bản trình báo của đơn vị vận tải được giao vận hành xe buýt trợ giá của thành phố về việc xe buýt bị tấn công, phá hoại tài sản.

Theo nội dung trình báo của đơn vị này, vào lúc 18h45 ngày 20/9, xe buýt mang biển kiểm soát 43B - 031.76 đi hướng từ bến Thọ Quang đến Phạm Hùng, khi đến điểm dừng xe buýt trên đường Ngô Quyền (gần chùa Bà Đa) thì có một nam thanh niên không mặc áo, cầm đá và dao lao thẳng về phía xe rồi ném đá.

Chưa dừng lại, người này còn đuổi theo xe đến đoạn ngã tư đèn tín hiệu giao thông Đường Xô Viết Nghê Tĩnh – đường 2 tháng 9. Tại ngã tư này, một xe buýt khác mang biển kiểm soát 43B – 029.13 đi từ hướng Xuân Diệu xuống cũng dừng đèn tín hiệu, thanh niên này đã dũng dao chém vào chiếc xe này. Hậu quả xe buýt 43B - 031.76 bị trầy xước và lún một số chỗ. Xe 43B – 029.13 bị vỡ 3 tấm kính. Sự việc sau đó được Sở GTVT báo cáo lên UBND thành phố.

Nam thanh niên (khoanh tròn) đe dọa và tấn công xe buýt trợ giá của thành phố Đà Nẵng. Ảnh chụp lại từ màn hình camera

Ngày 4/10, chị Mai Thị Thêu (điều hành các xe buýt tại trạm Xuân Diệu) cho biết: khi xảy ra sự việc, tài xế lập tức báo về trung tâm. Qua camera giám sát gắn trên xe thấy nam thanh niên cởi trần, cầm mã tấu đe dọa tài xế, nhân viên và khách trên xe buýt 43B - 029.13

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, tài xế lái xe đi thì nam thanh niên dùng xe máy đuổi theo. Khi qua cầu Tuyên Sơn, nam thanh niên gặp xe buýt 43B – 029.13 đang dừng đèn tín hiệu giao thông tại nút Xô Viết Nghệ Tĩnh giao đường 2/9 (quận Hải Châu) thì cầm mã tấu chém liên tục vào cửa kính. Ngay lúc đó, tài xế, nhân viên và một số sinh viên đi trên xe phải ghì chặt cửa để không cho thanh niên này leo lên xe, gây nguy hiểm cho hành khách.

“Thời điểm đó, trên xe có khoảng 10 người. Tất cả đều hoảng sợ. Nếu để đối tượng này lên xe, tay cầm hung khí thì hậu quả sẽ khôn lường” chị Thêu cho biết.

Theo đơn vị vận hành xe buýt, hầu hết các tài xế lái xe buýt trợ giá đều lớn tuổi và rất điềm đạm. Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã họp toàn bộ tài xế xe buýt để nắm tình hình. Các tài xế đều cho hay không hề có thù hằn, mâu thuẫn gì trong quá trình vận hành xe buýt trợ giá của thành phố. Có một vài va quẹt nhỏ nhưng tất cả đều đã được giải quyết ổn thỏa và hài hòa. Riêng tài xế lái xe buýt bị đập kính đã lớn tuổi và một phần do quá sợ nên đã xin nghỉ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của hành khách đi xe buýt, tài sản xe buýt và an toàn trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra, ngăn chặn và có biện pháp xử lý nghiêm đối tượng vị phạm, kể cả yêu cầu bồi thường thiệt hại. Giao sở GTVT chỉ đạo đơn vị điều hành xe buýt trợ giá cung cấp đầy đủ các thông tin và hình ảnh liên quan đến vụ việc để công an thành phố tiến hành điều tra, xử lý.

Xe buýt trợ giá của thành phố Đà Nẵng giá vé 5.000 đồng/tuyến, vận hành từ cuối năm 2016. Các tuyến xe buýt vừa bị kẻ lạ mặt tấn công hiện rất vắng khách do người dân lo sợ.