Chủ tịch EVN phản hồi thông tin 'giá điện không phải tăng 8,36%'

Trước đó, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội tại tổ vào buổi sáng, đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại cho rằng, "thực tế giá điện không tăng 8,36% như EVN công bố". Bà Hà đồng thời, dẫn số liệu tham khảo từ chuyên gia kinh tế để chứng minh cho lập luận này.

Trước ý kiến trên, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch EVN cho biết đã nắm được thông tin mà đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà đưa ra về cách tính giá điện. "Các bậc thang đại biểu đưa ra tính toán không đúng", ông Thành khẳng định.

Ông Thành nêu rõ, việc tính toán tăng giá như thế nào, mức độ phần trăm mà EVN đưa ra hoàn toàn chính xác. "So sánh trước khi tăng giá và sau khi tăng giá với từng bậc thang một đưa ra chính xác, đồng thời, đều tăng từ 8,3 - 8,4%", ông Thành thông tin.

Chủ tịch EVN nhấn mạnh, các số liệu được nữ đại biểu đưa ra không nằm trong biểu giá được Chính phủ quy định. "Khi so sánh các bậc, lấy cơ sở bậc 1, và từ bậc 2, 3, 4, 5, 6 tăng theo tỷ lệ. Còn khi so sánh các bậc với nhau phải so cùng một bậc trước và sau tăng giá. Tôi đơn cử, trong số liệu đại biểu đưa ra bậc 6 hơn 2.900 đồng/kWh là không đúng. Hiện nay, bậc 6 theo biểu giá mới là hơn 2.700 đồng. Nếu cần thiết Tập đoàn sẽ đưa ra bảng giá cho rõ ràng", ông Thành nói thêm.

Người đứng đầu EVN thông tin thêm, một ĐBQH vừa nãy cũng đưa cho ông bảng tính so sánh tương tự bảng của đại biểu Hà và ông đã giải thích và đưa lại biểu tính giá điện. "Sau khi đọc, đại biểu cũng đồng tình với giải thích của ngành điện", ông Thành nói thêm.