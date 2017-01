Chủ tịch nước thăng hàm cấp Tướng QĐND, CAND

Bộ Quốc phòng có thêm 4 Thượng tướng Bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự một...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định của Chủ tịch nước tặng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng. Ảnh MPS

Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an vừa trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân (CAND).

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Dự buổi Lễ có các đồng chí trong Đảng ủy CATW; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước; Ban Tổ chức Trung ương.

Tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng CAND năm 2016.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Tô Lâm đã trân trọng trao Quyết định của Chủ tịch nước đối với các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng lần này là những cán bộ chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương. Trên cương vị của mình, các đồng chí đã tận tâm, tận lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng hôm nay, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm. Dù ở cương vị nào, cũng đều phải xứng đáng là người đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân, thật sự là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc và gương mẫu về mọi mặt, giữ vững đoàn kết, thống nhất, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ để hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân; nguyện mãi mãi tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam; không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện bản thân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Công an tin cậy giao phó.

Chủ tịch nước trao Quyết định cho 4 Thượng tướng. Ảnh MOD

* Trước đó, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên cấp Thượng tướng cho bốn sĩ quan cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng quân hàm.

Các sĩ quan cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam được thăng quân hàm từ Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng gồm: Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chúc mừng các Thượng tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, các sĩ quan được thăng quân hàm cấp Thượng tướng luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thực sự gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội.

Cùng với đó, các sĩ quan cần nỗ lực phấn đấu cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm Quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thay mặt các tướng lĩnh được thăng quân hàm, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí có cơ hội phấn đấu, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Thượng tướng Trần Đơn khẳng định, là cán bộ trưởng thành trong Quân đội, các sĩ quan được thăng quân hàm đợt này luôn xác định phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó. Các sĩ quan cấp cao của Quân đội hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nguyện đem hết sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Liên quan đến công tác nhân sự, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, thuộc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Bộ Xây dựng.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng cũng điều động , bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Long, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VI, Kiểm toán nhà nước giữ chức vụ Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Phùng Quang Huy đã nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Chinhphu.vn