Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đây chính là giai đoạn có ý nghĩa then chốt và quyết định đối với APEC

Chiều 10/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài phát biểu tại cuộc đối thoại giữa những nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC).

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thưa quý vị,

Cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC và các thành viên Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC năm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là thời điểm chúng ta cần tìm ra những hướng đi mới để duy trì vai trò của APEC là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu và chấu Á- Thái Bình Dương.

Đây cũng là thời điểm chúng ta cần xây dựng tầm nhìn mới cho diễn đàn khi APEC đã bước sang thập niên phát triển thứ 4. Vì lẽ đó, các nhà lãnh đạo APEC sẵn sàng trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trước khi bước vào hội nghị quan trọng ngày mai. Những đề xuất ý tưởng của Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp sẽ là những cơ sở quan trọng để chúng tôi cân nhắc, quyết định những hướng đi của APEC trong thời gian tới.

Tôi đánh giá cao báo cáo của ABAC mà ông Chủ tịch vừa trình bày, đồng thời hoan nghênh 20 khuyến nghị rất cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp khu vực. Tôi cho rằng, những đề xuất của các bạn đưa ra đều rất thiết thực. Những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, nhất là liên kết kinh tế khu vực, kết nối, thúc đẩy các dòng chảy thương mại và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phát triển bao trùm, an ninh lương thực, tầm nhìn APEC sau năm 2020,... cũng là những vấn đề mà các nhà lãnh đạo APEC đang trăn trở và trao đổi để tìm ra những giải pháp và hướng đi phù hợp. Tôi xin nhấn mạnh một số điểm như sau:

Trên hàng ghế dành cho những nhà lãnh đạo các nền kinh tế có 2 chỗ trống. Đó là ghế của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: TTXVN.

Thứ nhất, liên kết kinh tế, kết nối, tự do hóa thương mại và đầu tư đã, đang và sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của hợp tác APEC. Các nền kinh tế thành viên đều cam kết sẽ đẩy mạnh hoàn tất việc thực hiện các mục tiêu Bogor. Trong đó, tập trung hơn vào các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và các biện pháp giảm rào cản phi thuế quan.

APEC cũng sẽ đẩy mạnh hơn việc triển khai các kế hoạch được thông qua, nổi bật là kế hoạch tổng thể về kết nối APEC, khuôn khổ kết nối chuỗi cung ứng, lộ trình về hợp tác dịch vụ giai đoạn 2016 – 2025. Đồng thời, tập trung giải quyết những vấn đề mới đang nổi lên như thương mại điện tử xuyên biên giới, lộ trình về kinh tế mạng và kinh tế số.

Tại hội nghị cấp cao ngày mai, chúng tôi sẽ bàn thảo những định hướng nhằm đẩy nhanh hơn nỗ lực hoàn tất mục tiêu Bogor, kết nối các chuỗi cung ứng, củng cố hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy các hoạt động thương mại khu vực và hướng tới xây dựng khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ hai, chúng tôi chia sẻ quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp về việc cần đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vào thị trường toàn cầu. Nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp, quyền năng kinh tế của phụ nữ. Sự tham gia mạnh mẽ, tích cực hơn của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nữ nói riêng là những động lực mới thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm. Chúng tôi cam kết sẽ tạo ra những chính sách và khuôn khổ pháp lý, tín hiệu để tạo môi trường thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ ba, đề xuất của các bạn trong việc thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính, xã hội, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, lực lượng lao động trong kỷ nguyên số là những vấn đề cấp thiết nhằm bảo đảm tăng trưởng sáng tạo bền vững và bao trùm. Chúng tôi đã chỉ đạo các cấp của APEC làm việc từ đầu năm đến nay, tập trung xây dựng những khuôn khổ dài hạn về thúc đẩy bao trùm về tài chính, kinh tế xã hội, nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nông thôn, đô thị. Những vấn đề này sẽ được thảo luận tại Hội nghị quan trọng ngày mai.

Thứ tư, tôi đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp về ý tưởng xây dựng tầm nhìn của APEC sau 2020. APEC đã thành công trong gần 3 thập niên qua, đây chính là giai đoạn có ý nghĩa then chốt và quyết định đối với APEC. Tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tích cực đóng góp cùng chúng tôi hoàn thành trọng trách xây dựng tầm nhìn mới cho diễn đàn APEC trong những thập niên tiếp theo.

Tổng thống Peru và Tổng thống Nga tại cuộc đối thoại. Ảnh: TTXVN

Chúng ta có thể tự hào, APEC đã trở thành một trong những diễn đàn hợp tác thành công nhất trong việc gắn kết các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp. Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC cũng như Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương và Diễn đàn tiếng nói tương lai APEC đã đồng hành với APEC trong suốt thời gian qua để cùng nhau đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của châu Á – Thái Bình Dương.

Ngay trong năm 2017, tại Việt Nam, tất cả các hội nghị quan trọng của APEC đều có sự đóng góp rất tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã chủ động tổ chức nhiều sự kiện trọng dịp hội nghị APEC, nổi bật là Diễn đàn khởi nghiệp APEC, Đối thoại công tư APEC về nâng cao năng lực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Diễn đàn doanh nhân nữ APEC,... Cộng đồng doanh nghiệp cũng tích cực tham gia, đề xuất ý tưởng tại các cuộc thảo luận, đối thoại quan trọng như APEC đến 2020 và tương lại phát triển bao trùm, an ninh lương thực, du lịch bền vững.

Thưa quý vị,

Tôi đề nghị, chúng ta tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác chặt chẽ và hiệu quả này. Cộng đồng doanh nghiệp hãy tiếp tục chung sức, đồng hành cùng nhà nước trong giai đoạn then chốt hiện nay và sắp tới. Tôi tin tưởng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo ra những động lực mới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu cao nhất của hợp tác APEC là vì doanh nghiệp, vì người dân.