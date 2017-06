Chủ tịch Quốc hội: "Đã cân nhắc thận trọng, xem xét khách quan dự án sân bay Long Thành"

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng.

Các vị đại biểu đã tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được Quốc hội xác định là một nội dung trọng tâm của kỳ họp.

Riêng đối với dự án Luật quy hoạch, do còn có nhiều ý kiến khác nhau, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các mặt, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của dự án.

Quốc hội cũng đã cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, làm cơ sở quan trọng để các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới...

Liên quan đến dự án sân bay Long Thành, theo bà Ngân: "Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng, xem xét khách quan, toàn diện và thống nhất tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án".

Đồng thời, Quốc hội nhấn mạnh việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh, trong kỳ họp này, Quốc hội đã dành 3 ngày (nhiều hơn 0,5 ngày so với các kỳ họp trước đây) cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Trong đó, tập trung vào 4 nhóm vấn đề: nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, kế hoạch và đầu tư.

Qua hoạt động chất vấn cho thấy, nhóm những vấn đề được Quốc hội lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế.

"Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, được cử tri và dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Quốc hội đã ra Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để Chính phủ, các Bộ, ngành tổ chức thực hiện, Quốc hội giám sát, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân", bà nêu rõ.

Cùng với đó, bà cũng đánh giá, không khí thảo luận, tranh luận tại kỳ họp sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện sự chuyển biến từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận với số lượt tranh luận tăng lên đáng kể, chất lượng phát biểu cũng được nâng cao.

"Các đại biểu Quốc hội không chỉ tích cực tranh luận với các thành viên Chính phủ, mà còn tranh luận với các đại biểu khác về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Các Bộ trưởng trực tiếp giải trình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận các dự án luật, nghị quyết, báo cáo… đã tạo ra không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp", Chủ tịch Quốc hội tổng kết.

Sau kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội các vị đại biểu Quốc hội tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các luật, nghị quyết mới được thông qua.

Tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo Hoàng Đan

Trí thức trẻ