Chủ tịch TKV Lê Minh Chuẩn: Các ngân hàng "quay lưng" với dự án than

“Không còn bảo lãnh chính phủ, họ rút hết”

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 của Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV chia sẻ về những khó khăn trong quá trình tái cơ cấu Tập đoàn.

Ông Lê Minh Chuẩn cho biết: “Khó khăn lớn là tìm nguồn vốn cho dự án đầu tư. Khi không có bảo lãnh Chính phủ, các nhà đầu tư trước đây rất nhiệt tình thì giờ họ rút hết. Một dự án mới sắp triển khai trị giá 12,3 tỉ USD nhưng hiện các ngân hàng trong nước từ chối cho vay. Các ngân hàng Hàn Quốc, Nhật Bản trước đây rất nhiệt tình nhưng không còn bảo lãnh của Chính phủ thì họ rút hết. Chúng tôi không biết lấy vốn ở đâu”.

Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV phát biểu tại Hội nghị. Ảnh BKTTW

Chủ tịch TKV cho biết nhiều dự án chuẩn bị xong nhưng khi triển khai thì không phù hợp với địa phương. “Nhiều dự án quy hoạch xong không biết đặt ở chỗ nào. Chúng tôi tìm không được địa điểm. Thủ tục cấp phép, thăm dò dự án đầu tư rất khó khăn. Đặc điểm ngành than là phải thăm dò thường xuyên, nếu không khi lập dự án rất rủi ro. Có những dự án 3 năm mới được cấp phép. Có những dự án không thăm dò đến đáy của than mà thăm dò từng lớp một, làm xong lại xin phép…”, ông Lê Minh Chuẩn cho biết.



“Rất buồn khi dự án điện Quảng Ninh phải mua than nhập khẩu”

Ông Lê Minh Chuẩn cho biết: “Cách đây 3 năm, trong kho lúc nào cũng tồn khoảng 7-8 tấn than. Hai năm nay không còn than tồn. Tôi rất buồn khi dự án điện tại Quảng Ninh mà phải đưa than nhập khẩu về để cung cấp.

Nhiều dự án triển khai khó khăn và bị phá vỡ bởi quy hoạch kinh tế xã hội của địa phương. Đây là điểm nghẽn khiến nhiều năm nay, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước không thực hiện được dự án. Chúng tôi có nhiều dự án mỏ than đang triển khai thì các thành phần kinh tế khác yêu cầu đè lên khoáng sản đó để làm dự án”.