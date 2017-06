Chưa đầy nửa năm, tỷ giá trung tâm đã "chạy" nhanh hơn cả 2016

Liên tục tăng, mức tăng tỷ giá trung tâm nửa năm đã vượt cả năm 2016

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 22/6/2017 là 22.433 đồng/USD, tăng 5 đồng so với tỷ giá trung tâm ngày 21/6.

Như vậy, tròn một tuần sau quyết định tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Fed, tỷ giá trung tâm đã tăng tới 25 đồng/USD. Chỉ duy nhất phiên giao dịch sau ngày Fed ra quyết định, tỷ giá được NHNN điều chỉnh giảm 3 đồng/USD, nhưng đã liên tục tăng các ngày sau đó.

Cơ chế tỷ giá trung tâm bắt đầu được Ngân hàng nhà nước áp dụng từ đầu năm 2016. "Đối phó" với một năm nhiều biến động của đồng USD, tỷ giá trung tâm đã tăng 268 đồng/USD trong cả năm 2016.

Từ đầu năm 2017 tới nay, chỉ số DXY so với rổ 6 đồng tiền lại ghi nhận xu hướng giảm khá rõ rệt sau đợt tăng mạnh nửa cuối năm 2016. Dù vậy, tỷ giá trung tâm lại thường xuyên được NHNN điều chỉnh tăng. Tính đến ngày 22/6, tỷ giá trung tâm đã tăng tới 275 đồng/USD.

Diễn biến chỉ số DXY các năm gần đây

Chủ động điều hành tỷ giá, gom ngoại tệ tăng dự trữ

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá mà các ngân hàng được giao dịch trong khoảng từ 21.760 - 23.106 đồng/USD. Trong khi đó, ngày 22/6, tại các ngân hàng, tỷ giá hiện đang được yết tại mức 22.690 đồng/USD chiều mua vào và 22.760 đồng/USD chiều bán ra. Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch ở mức 22.710 - 22.740 đồng/USD.

"Dư địa" tăng cho tỷ giá ngoài thị trường còn khá nhiều khi tỷ giá trên hai thị trường đều đang giữ khoảng cách với mức trần. Tỷ giá bán tại các ngân hàng hiện đang thấp hơn 346 đồng/USD, tương đương khoảng 1,5% tỷ giá trung tâm.

Thời gian trước, việc điều hành tỷ giá của NHNN phụ thuộc, thậm chí phải "đuổi" theo diễn biến giá USD thế giới. Tuy nhiên, cách điều hành tỷ giá thời gian qua của NHNN lại khá chủ động: tăng tỷ giá trung tâm khi USD thế giới có xu hướng giảm trong khi lại điều chỉnh giảm lúc USD thế giới có khả năng tăng như thời điểm Fed tăng lãi suất tuần trước.

Diễn biến tỷ giá từ đầu năm 2016 tới nay

Có thời điểm, khi tỷ giá USD trên liên ngân hàng giảm sâu, NHNN cũng chủ động nâng tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN. Với tổng cộng ba lần nâng tỷ giá, USD chiều mua vào tại Sở Giao dịch đã tăng từ 22.300 đồng/USD hồi đầu năm lên 22.725 đồng/USD.

Báo cáo về công tác điều hành chính sách tiền tệ trong 5 tháng đầu năm, NHNN cho biết đã mua ngoại tệ từ TCTD để bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước khi có điều kiện thuận lợi. Hệ thống các TCTD tiếp tục mua được ngoại tệ từ khách hàng.

Trong 5 tháng đầu năm, thị trường ngoại tệ được đánh giá là cơ bản ổn định, tỷ giá diễn biến phù hợp với mục tiêu. Đây cũng là một trong các điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Từ đầu năm tới nay, tỷ giá tại Vietcombank đã giảm 30 đồng/USD.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tỷ giá trên thị trường giảm thời gian qua nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào đến từ nguồn vốn FII (mua bán sáp nhập) và FDI; trong khi chênh lệch giữa lãi suất VND và USD vẫn nghiêng về việc nắm giữ VND. Cùng đó, FED tăng lãi suất trong ngắn hạn với những bước điều chinh nhỏ và diễn biến của giá USD thế giới cũng giảm áp lực đáng kể lên tỷ giá.

Tuy nhiên, dự báo trong khoảng thời gian còn lại của năm 2017, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng tỷ giá sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất từ phía cầu ngoại tệ do sức ép nhập siêu tăng cao cùng lộ trình tăng lãi suất thêm nhiều lẩn của FED trong các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng nhấn mạnh xu hướng biến động khó lường từ đồng Nhân dân tệ và Yên Nhật sẽ tác động không nhỏ đến VND. So với cùng kỳ năm trước, tỷ giá CNY/USD đã tăng 3,83%, JPY/VND tăng 4,8%. Tỷ giá VND/USD tại Vietcombank đã tăng 1,93% so với thời điểm 22/6/2016.

Theo Thanh Thủy

Người đồng hành